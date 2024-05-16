Хорватия поможет разминировать Украину — Finance.ua

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Хорватия поможет разминировать Украину

Казна и Политика
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Украинский Центр совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности и Хорватский противоменный центр — Центр испытаний, разработки и обучения (HCR-CTRO) подписали меморандум о сотрудничестве по разминированию Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.
Подписанный меморандум предусматривает обмен опытом в области гуманитарного разминирования и сотрудничество в реализации инновационных проектов в сфере технологий и техник обнаружения взрывоопасных предметов.
В Главном управлении противоминной деятельности отметили, что опыт Хорватии неоценим для Украины, ведь эта страна испытала значительное загрязнение взрывоопасными предметами в результате боевых действий в 1990-х годах. Разминирование там продолжается до сих пор, но уже в следующем году должно быть завершено.

Сколько стоит жизнь в Хорватии

По материалам:
Діло
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