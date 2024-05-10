Бельгия выделит еще 9 млн евро на энергетическую инфраструктуру Украины — Finance.ua
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Бельгия выделит еще 9 млн евро на энергетическую инфраструктуру Украины

Энергетика
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Бельгия выделит еще 9 млн евро на энергетическую инфраструктуру Украины
Бельгия выделит еще 9 млн евро на энергетическую инфраструктуру Украины
Бельгия выделит еще 9 миллионов евро в качестве помощи для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры в Украине. Эта сумма является частью нового пакета мер поддержки Украины.
Об этом заявила министр по сотрудничеству в целях развития Бельгии Каролин Геннес, сообщает La Libre.
«Сотни тысяч людей зависят от этих электростанций в плане отопления, приготовления пищи и стирки», — заявила она.
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Средства будут направлены на Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), специализирующуюся на экономическом развитии. ПРООН первой поставила Украине новые генераторы после начала войны. С этого времени она создала систему быстрой закупки запасных частей и поставку нового оборудования для восстановления поврежденной и разрушенной инфраструктуры.
«Энергетическая инфраструктура Украины является устаревшей и очень централизованной, что делает ее очень уязвимой для атак российских ракет. Именно поэтому ПРООН уделяет особое внимание устойчивым, децентрализованным источникам энергии, таким как солнечные батареи, чтобы разрушение одного объекта не привело к немедленному выключению электроэнергии для сотен тысяч человек», — заявила Геннес.
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Она отметила, что через ООН Бельгия поможет восстановить энергетическую инфраструктуру вокруг города Харькова, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны российской армии.
«Вместе с военной поддержкой это поможет укрепить устойчивость Украины», — подчеркнула она.
По материалам:
РБК-Україна
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