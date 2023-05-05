Бельгия хочет направить Украине 180 млрд евро активов рф — Finance.ua
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Бельгия хочет направить Украине 180 млрд евро активов рф

Казна и Политика
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Бельгия хочет направить Украине 180 млрд евро активов рф
Бельгия хочет направить Украине 180 млрд евро активов рф
Бельгия заморозила российские активы стоимостью 180 млрд евро и планирует направить полученные от них проценты на восстановление Украины.
Об этом премьер-министр страны Александр де Кроо заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге, сообщается на сайте бельгийского правительства.
По словам де Кроо, в марте Бельгия уже решила направить часть процентов от налога на замороженные активы на поддержку Украины, но правительство страны хотело бы использовать на эти цели все полученные проценты.
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«Мы хотим играть в этом ведущую роль. Использование этих денег для военных усилий Украины и для ее восстановления оправдано как с экономической, так и с моральной стороны», — цитирует Де Кроо издание Brussels Times.
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Он уточнил, что речь идет о 197 млн евро доходов от российских активов.
«Мы используем эти деньги только на поддержку Украины и для помощи украинским беженцам. Но я уверен, что мы должны идти дальше — не только замораживая проценты от российских активов, но и конфисковывая их», — сказал он.
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Де Кроо заявил о намерении разработать механизм конфискации доходов от замороженных российских активов, чтобы направить их на помощь Украине.
«Мы рассматриваем механизм для конфискации доходов от замороженных активов. Это будет только на юридической базе. Бельгия будет делать шаги вместе с Еврокомиссией для создания такой юридической базы», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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