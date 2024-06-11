БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет свыше 6 млн грн неуплаченных налогов — Finance.ua
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БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет свыше 6 млн грн неуплаченных налогов

Криминал
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БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет свыше 6 млн грн неуплаченных налогов
БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет свыше 6 млн грн неуплаченных налогов
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечили возмещение убытков госбюджета на сумму более 6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
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«Следствием установлено, что в течение длительного периода должностные лица двух частных компаний умышленно уклонялись от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Основной вид деятельности обществ — производство соков и мучных продуктов», — говорится в сообщении.
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По данным Бюро, сумма нанесенного государству ущерба превысила 6 млн грн. Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами ТУ БЭБ в Киевской области.
Детективы БЭБ обеспечили возмещение нанесенного ущерба в полном объеме, уголовное производство направлено в суд.

Справка Finance.ua:

  • Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области выявили рисковую закупку услуг по уборке одного из медицинских учреждений региона. Планируемая годовая стоимость тендера составила 11 млн грн.
  • Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили руководителя земельного отдела Обуховского городского совета, который, злоупотребляя своим служебным положением, нанес более 3,5 млн грн ущерба местному бюджету.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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