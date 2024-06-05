БЭБ разоблачило чиновника, нанесшего 3,5 млн ущерба бюджету Киевщины — Finance.ua
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БЭБ разоблачило чиновника, нанесшего 3,5 млн ущерба бюджету Киевщины

Криминал
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БЭБ разоблачило чиновника, нанесшего 3,5 млн ущерба бюджету Киевщины
БЭБ разоблачило чиновника, нанесшего 3,5 млн ущерба бюджету Киевщины
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили руководителя земельного отдела Обуховского городского совета, который, злоупотребляя своим служебным положением, нанес более 3,5 млн грн ущерба местному бюджету.
В ходе досудебного расследования установлено, что чиновник незаконно вывел более 2 гектаров из состава земель природно-заповедного фонда.
Чтобы изменить целевое назначение земельного участка, находящегося в коммунальной собственности, чиновник обратился в местный Госгеокадастр с соответствующим письмом. В дальнейшем, действуя в интересах частной компании, он подал на утверждение сессии местного совета недостоверный отчет об экспертной денежной оценке земельного участка, который составил 13 млн грн. Чиновник знал, что в отчете неверно определено целевое назначение земли, что влияет на ее стоимость.
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Однако соответствующий земельный участок был продан одному из субъектов ведения хозяйства по заниженной цене.
Размер нанесенного материального ущерба местному бюджету превысил 3,5 млн гривен, что также подтверждается заключением судебной оценочно-земельной экспертизы по определению рыночной стоимости участка.
В настоящее время руководителю земельного отдела доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос по избранию меры пресечения подозреваемому.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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