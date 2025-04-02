БЭБ разоблачило служащих нефтеперерабатывающего завода в уклонении от уплаты налогов — Finance.ua

БЭБ разоблачило служащих нефтеперерабатывающего завода в уклонении от уплаты налогов Сегодня 05:46 — Криминал

БЭБ разоблачило служащих нефтеперерабатывающего завода в уклонении от уплаты налогов, Фото: esbu.gov.ua

Бюро экономической безопасности разоблачило служащих нефтеперерабатывающего завода в уклонении от уплаты почти 60 млн грн налогов.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Следствие установило, что, используя мощности нефтеперерабатывающего завода, злоумышленники незаконно производили и хранили дизельное топливо, бензин и т. д.

Продавали подакцизные товары через нелегальную сеть АЗС в Полтавской и других областях. Работали без разрешительных документов, отражения операций в отчетных и учетных документах и ​​уплаты налогов.

Ориентировочная сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 60 млн грн.

Детективы БЭБ провели обыски в административных, офисных и производственных помещениях предприятия Полтавской области. Изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, и 5 цистерн с незаконно изготовленными нефтепродуктами.

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Продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

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