Чиновникам Укрзализныци объявили подозрения в хищении 22 миллионов — Finance.ua
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Чиновникам Укрзализныци объявили подозрения в хищении 22 миллионов

Криминал
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Чиновникам Укрзализныци объявили подозрения в хищении 22 миллионов
Чиновникам Укрзализныци объявили подозрения в хищении 22 миллионов
Директору и главному бухгалтеру филиала одного из предприятий АО «Укрзализныця» сообщили о подозрении в хищении 22 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.
Им инкриминирована растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
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В ходе расследования было обнаружено, что директор филиала совместно с главным бухгалтером весной 2022 года наладили противоправный механизм хищения средств АО «Укрзализныця». Они противоправно начисляли доплаты к основной заработной плате работникам компании.
Так, правление АО «Укрзализныця» в марте 2022 года приняло решение на период действия правового режима военного положения в Украине ограничить начисление премий, единовременных поощрений и других дополнительных выплат работникам, кроме непосредственно занятых на работах, связанных с движением поездов, обеспечением безопасности движения, обеспечением бесперебойной работы компании, сетевой связи, настройкой баз данных, обслуживанием программного обеспечения и автоматизированных систем управления общества.
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Несмотря на это решение директор и главный бухгалтер филиала, с целью хищения средств предприятия, без проведения заседаний комиссии по оплате труда, которые, согласно нормативным актам АО «Укрзализныця», обязательны, ежемесячно вносили в первичные бухгалтерские документы сведения о начислении работникам филиала, которые не были заняты на работах, связанных с работой, связанных с обеспечением бесперебойной работы железной дороги, доплат к основной заработной плате. В дальнейшем часть таких средств должностные лица обращали в собственную пользу.
В результате противоправных действий должностных лиц за два года работникам филиала, которые не имели права на получение таких доплат, выплачено более 22 млн грн.
За такое правонарушение директору и главному бухгалтеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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