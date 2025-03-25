Ремонт на аэродроме «Ужгород»: подрядчика подозревают в миллионном ущербе — Finance.ua

Ремонт на аэродроме «Ужгород»: подрядчика подозревают в миллионном ущербе Сегодня 20:40 — Криминал

Ремонт на аэродроме «Ужгород»: подрядчика подозревают в миллионном ущербе

Полиция уведомила о подозрении руководителя подрядной организации по ремонту дорожного покрытия аэродрома «Ужгород» с ущербом в 3,8 млн грн.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, ремонтные работы подрядчик проводил в 2021 году стоимостью более 43 млн грн. Чтобы подзаработать, в документы внесли фиктивные данные об объемах выполненных работ и использованных материалов — они были значительно завышены. Впоследствии подписанные руководителем документы для получения средств отправили в облсовет.

Разница между профинансированными и выполненными работами составляет более 3,8 млн грн.

Читайте также В столице будут судить предпринимателя за незаконную застройку у озера Тельбин

На основании собранных улик руководителю подрядной организации следователи следственного управления ГУНП в Закарпатской области объявили подозрение. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц. Подозреваемому может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.