Ремонт на аэродроме «Ужгород»: подрядчика подозревают в миллионном ущербе — Finance.ua

Ремонт на аэродроме «Ужгород»: подрядчика подозревают в миллионном ущербе
Полиция уведомила о подозрении руководителя подрядной организации по ремонту дорожного покрытия аэродрома «Ужгород» с ущербом в 3,8 млн грн.
Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.
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Как установили оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, ремонтные работы подрядчик проводил в 2021 году стоимостью более 43 млн грн. Чтобы подзаработать, в документы внесли фиктивные данные об объемах выполненных работ и использованных материалов — они были значительно завышены. Впоследствии подписанные руководителем документы для получения средств отправили в облсовет.
Разница между профинансированными и выполненными работами составляет более 3,8 млн грн.
На основании собранных улик руководителю подрядной организации следователи следственного управления ГУНП в Закарпатской области объявили подозрение. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц. Подозреваемому может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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