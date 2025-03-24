4 уголовных производства и ущерб на 400 тыс. грн: сообщено о подозрении руководителю управления образования — Finance.ua

4 уголовных производства и ущерб на 400 тыс. грн: сообщено о подозрении руководителю управления образования Сегодня 17:42 — Криминал

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Подольской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении начальнику управления образования Подольской районной в г. Киеве государственной администрации по факту закупки по завышенным в два раза ценам ламп для укрытий в учебных заведениях.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2022 года между управлением образования и субъектом хозяйствования заключен договор о закупке светодиодных фонарей и ламп для укрытий в школах и гимназиях Подольского района Киева на общую сумму около 1 млн гривен.

Согласно заключению экспертов, лампы закупали по цене, завышенной почти вдвое, чем нанесен ущерб бюджету более чем на 400 тысяч гривен.

Чиновнику сообщено о подозрении. Также в суд будет направлено ходатайство об отстранении его от занимаемой должности.

Следует отметить, что в течение 2021−2024 годов в отношении этого должностного лица в суд направлено 4 уголовных производства, рассмотрение которых продолжается.

Также ранее указанному должностному лицу сообщено о подозрении по факту закупки по завышенной стоимости удлинителей.

Досудебное расследование проводят следователи Подольского УП ГУНП в г. Киеве по материалам ГУ СБ Украины в г. в Киеве и Киевской области.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.