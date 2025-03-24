В столице будут судить предпринимателя за незаконную застройку у озера Тельбин — Finance.ua

В столице будут судить предпринимателя за незаконную застройку у озера Тельбин Сегодня 13:34 — Криминал

Перед судом в столице предстанет 60-летний предприниматель, который самовольно захватил участок земли у озера Тельбин в Днепровском районе Киева и построил на нем кафе и восемь нежилых помещений. Об этом сообщает полиция Киева.

По данным следствия, с апреля 2013 по сентябрь 2020 мужчина незаконно занял более 0,15 га земли, находящейся в собственности территориальной общины города и расположенной в прибрежно-защитной полосе. Никаких разрешительных или правоучредительных документов у предпринимателя не было. Построенные объекты он сдавал в аренду, получая прибыль.

Суд наложил арест на возведенные постройки, а самому предпринимателю сообщили о подозрении. Обвинительный акт уже направлен в суд. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, относительно самовольного строительства, злоупотребления полномочиями, использования имущества, полученного преступным путем, подделки и выдачи ложных документов.

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