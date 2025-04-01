Экс-чиновник ВСУ получил подозрение — за $8 тыс. переводил военных в тыл — Finance.ua
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Экс-чиновник ВСУ получил подозрение — за $8 тыс. переводил военных в тыл

Криминал
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Сотрудники Государственного бьюро расследований сообщили о подозрении четырем организаторам схемы, по которой военнослужащих переводили с передовой в тыловые части за «таксу» в среднем 8 тысяч долларов, среди участников — бывший высокопоставленный чиновник ВСУ.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
«Экс-заместителю начальника штаба одного из командований видов ВСУ, еще двум военнослужащим и гражданскому лицу сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц (ст. 369−2 УК Украины)», — говорится в сообщении.
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По данным следствия, подозреваемые за деньги помогали военнослужащим переводиться с передовой в тыловые части. Такая услуга стоила в среднем $8 тыс.
Заместитель начальника штаба, используя свои связи, оказывал непосредственное влияние на принятие незаконных решений военными руководителями и распределял неправомерную выгоду между другими соучастниками, которые в свою очередь подыскивали «клиентов» и получали от них денежные средства и т. д.
Также сообщено о подозрении четырём военнослужащим, которые за деньги перевели в тыловые части, используя эту схему.
В настоящее время идет следствие, проверяются другие факты перевода военнослужащих по аналогичной схеме.
По материалам:
Finance.ua
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