БЭБ проверит ритейлеров, которые дробятся на ФЛП и избегают налогообложения — Finance.ua

БЭБ проверит ритейлеров, которые дробятся на ФЛП и избегают налогообложения
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) получит новые данные для расследования теневых схем в сфере розничной торговли. В частности, речь идет о случаях, когда крупные торговые сети намеренно разделяют свой бизнес между десятками ФЛП, чтобы уклониться от уплаты налога на прибыль, НДС и не оформлять работников официально.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в видеопроекте «Распаковка» об уклонении от налогообложения в сфере услуг и пищевого ритейла.
«По экспертным расчетам, если сравнить объем продаж указанных маркетов с аналогичными маркетами, работающими „в белую“, их оборот годовой составляет примерно 30 млрд грн. А это значит, что государство недополучает 4,5−5 млрд грн из одной сети», — отметил Гетманцев и напомнил, что дробление крупного бизнеса на сотни фиктивных ФЛП — это обворовывание украинской армии, которая ежедневно защищает страну.
В качестве примера использования схемы дробления бизнеса народный депутат привел одну из региональных продуктовых сетей, активно открывающую новые торговые точки в Полтавской, Днепропетровской и других областях. По словам Даниила Гетманцева, отдельные магазины оформляются на десятки различных ФЛП, сменяющих друг друга в течение дня. В таких городах, как Полтава, Горишние Плавни и Кривой Рог, были зафиксированы случаи, когда один и тот же человек — формально зарегистрированный как ФЛП — одновременно числится на 6−8 торговых точках.
По словам Гетманцева, такие теневики осуществляют деятельность без уплаты НДС, без уплаты налога на прибыль, без учета товаров, что очень важно для продажи контрабандных товаров или товаров, произведенных в Украине без уплаты налогов и, как правило, без оформления наемных работников.
«На II группе ФЛП единого налога они платят лишь чуть больше 4000 гривен в месяц. И это все. Если бы они работали как юридическое лицо на общей системе, то платили бы и НДС, и налог на прибыль предприятий и, безусловно, НДФЛ за наемных работников», — говорит нардеп.
Гетманцев отметил, что схема разделения бизнеса на ФЛП дает крупным региональным и местным ритейлерам несправедливое преимущество над легальными компаниями, которые честно платят налоги, работают с надежными партнерами и обеспечивают официальную занятость.
При подготовке материалов комитет провел контрольные закупки в сетях, которые, возможно, применяют схемы уклонения от уплаты налогов. Были обнаружены признаки фиктивной деятельности — одинаковые IP-адреса, общий бухгалтерский учет, централизованная выдача платежных терминалов, а также идентичная логистика. По словам Гетманцева, это свидетельствует о существовании единого центра управления, несмотря на формальное дробление бизнеса на ФЛП.
«Эти схемы не снижают цену товара для потребителя, — подчеркнул Гетманцев и в качестве примера привел цены в туристической сфере Одессы, где также активно используются схемы дробления на ФЛП. — Это схемы с 2−3 чеками. Такие услуги, как гостиничные. Люди совершенно не оформляют те деньги, которые от вас принимают, и для вас это не стоит дешевле. Вы посмотрите на цены в Одессе — дороже Мальты!», — говорит Гетманцев.
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