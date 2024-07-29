БЭБ прекратило подпольное производство жидкостей для курения и изъяло продукцию на 365 млн (видео) — Finance.ua

БЭБ прекратило подпольное производство жидкостей для курения и изъяло продукцию на 365 млн (видео) Сегодня 13:22 — Криминал

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области совместно с оперативниками Киберполиции разоблачили масштабную схему нелегального производства жидкостей для электронных сигарет. Общая рыночная стоимость изъятой из незаконного оборота подакцизной продукции составляет около 365 млн грн.

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Следствием установлено, что группа лиц организовала в Киеве и Киевской области подпольное производство жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Полный цикл массового производства контрафактной продукции был налажен в специально оборудованных цехах на промышленном оборудовании.

Производители предлагали широкий ассортимент товара для заправки вейпов. Для жидкостей использовали четыре основных компонента: никотин, пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы. Продукцию фасовали в пластиковые ПЭТ флаконы. Готовый товар распространялся на всей территории Украины.

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Детективы БЭБ и сотрудники Киберполиции провели обыски на подпольном производстве, складских и офисных помещениях.

Из незаконного оборота изъято 1,8 млн единиц жидкости для электронных сигарет, более 15 тыс. одноразовых электронных устройств, почти 15 тыс. литров химического сырья, оборудования и фурнитуры для производства. Кроме того, изъято более 6 млн грн в эквиваленте и 6 транспортных средств.

Ориентировочная стоимость конфискованной готовой продукции составляет около 365 млн гривен.

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