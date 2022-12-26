БЭБ изъяло брендовые товары на 45 млн грн, которые завозились под видом дешевой китайской продукции — Finance.ua
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БЭБ изъяло брендовые товары на 45 млн грн, которые завозились под видом дешевой китайской продукции

Криминал
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БЭБ изъяло брендовые товары на 45 млн грн, которые завозились под видом дешевой китайской продукции
БЭБ изъяло брендовые товары на 45 млн грн, которые завозились под видом дешевой китайской продукции, Фото: esbu.gov.ua
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, завозивших туристическое оборудование на таможенную территорию Украины, занижая количество и стоимость товара. Это привело к уменьшению суммы таможенных платежей и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Детективы БЭБ при осмотре автомобилей изъяли и арестовали разнообразные товары туристического назначения (более 24 тыс. портативных фонариков, подвесные светильники более 10 тыс. шт., видеокамеры более 1000 шт., посуда для кемпинга, приемная радиовещательная аппаратура, мобильные колонки) и сами автомобили.
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В таможенных документах этот товар был указан как изготовленный в Китайской Народной Республике и указана заниженная стоимость. Фактически это была продукция известных европейских и мировых брендов. Примерная общая стоимость арестованных товаров составляет около 45 млн грн.
Сотрудники Территориального управления БЭБ во Львовской области провели осмотр транспортного средства и полуприцепа на территории Днепропетровской области. Кроме того, на таможенном посту Киевской таможни, детективы Бюро экономической безопасности Украины и Территориального управления БЭБ в Киеве и Киевской области осмотрели еще два грузовых автомобиля.
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В обоих случаях обнаруженный груз не соответствовал действительности по номенклатуре, заявленному количеству и стоимости.
Детективы БЭБ установили, что группа лиц совместно с должностными лицами субъектов хозяйственной деятельности перевозила брендовые товары через таможенную границу Украины без уплаты соответствующих таможенных платежей. Завозимые на таможенную территорию нашего государства товары не декларировались и в дальнейшем реализовывались в Украине.
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Кроме того, установлены факты ввоза и растаможки товаров с использованием подставных предприятий и их должностных лиц, которые на самом деле не имели отношения к осуществлению хозяйственных и экспортно-импортных операций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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