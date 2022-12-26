БЭБ изъяло брендовые товары на 45 млн грн, которые завозились под видом дешевой китайской продукции — Finance.ua

БЭБ изъяло брендовые товары на 45 млн грн, которые завозились под видом дешевой китайской продукции Сегодня 13:36 — Криминал

БЭБ изъяло брендовые товары на 45 млн грн, которые завозились под видом дешевой китайской продукции, Фото: esbu.gov.ua

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, завозивших туристическое оборудование на таможенную территорию Украины, занижая количество и стоимость товара. Это привело к уменьшению суммы таможенных платежей и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Детективы БЭБ при осмотре автомобилей изъяли и арестовали разнообразные товары туристического назначения (более 24 тыс. портативных фонариков, подвесные светильники более 10 тыс. шт., видеокамеры более 1000 шт., посуда для кемпинга, приемная радиовещательная аппаратура, мобильные колонки) и сами автомобили.

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В таможенных документах этот товар был указан как изготовленный в Китайской Народной Республике и указана заниженная стоимость. Фактически это была продукция известных европейских и мировых брендов. Примерная общая стоимость арестованных товаров составляет около 45 млн грн.

Сотрудники Территориального управления БЭБ во Львовской области провели осмотр транспортного средства и полуприцепа на территории Днепропетровской области. Кроме того, на таможенном посту Киевской таможни, детективы Бюро экономической безопасности Украины и Территориального управления БЭБ в Киеве и Киевской области осмотрели еще два грузовых автомобиля.

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В обоих случаях обнаруженный груз не соответствовал действительности по номенклатуре, заявленному количеству и стоимости.

Детективы БЭБ установили, что группа лиц совместно с должностными лицами субъектов хозяйственной деятельности перевозила брендовые товары через таможенную границу Украины без уплаты соответствующих таможенных платежей. Завозимые на таможенную территорию нашего государства товары не декларировались и в дальнейшем реализовывались в Украине.

Кроме того, установлены факты ввоза и растаможки товаров с использованием подставных предприятий и их должностных лиц, которые на самом деле не имели отношения к осуществлению хозяйственных и экспортно-импортных операций.

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