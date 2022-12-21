БЭБ раскрыло схему с возмещением НДС: у компаний львовского бизнесмена изъято более 25 млн грн наличными — Finance.ua

БЭБ раскрыло схему с возмещением НДС: у компаний львовского бизнесмена изъято более 25 млн грн наличными Сегодня 16:13 — Криминал

БЭБ раскрыло схему с возмещением НДС: у компаний львовского бизнесмена изъято более 25 млн грн наличными, Фото: esbu.gov.ua

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили компанию, которая совместно с группой предприятий была задействована в преступной схеме и фактически контролируется известным львовским бизнесменом.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Используя такую схему, общество причинило государству ущерб, в виде незаконного бюджетного возмещения НДС почти на 35,4 млн грн.

По результатам обысков офисных помещений компании, получившей незаконное возмещение налога на добавленную стоимость, изъяли более 21 млн грн, 95 тыс. евро, 10 тыс. долларов США наличными, в общей сложности в эквиваленте свыше 25 млн грн. Также изъяты финансово-хозяйственные документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность общества.

Фото: esbu.gov.ua

Установлено, что должностные лица упомянутого общества в течение 2021-2022 годов покупали разнообразные продукты питания (крупы, макаронные изделия, кофе, консервы, чай, масло, сладости и т.п.) у нескольких частных предприятий. В дальнейшем товары реализовывались субъектам хозяйствования разных форм собственности, а также через сеть продуктовых магазинов на территории Львова, принадлежащей известному львовскому предпринимателю. При этом продажи упомянутых товаров не отражались в налоговой отчетности.

Таким образом, общество искусственно создало якобы имеющиеся остатки указанных ТМЦ в складских помещениях, что дало возможность внести ложные сведения в официальные документы и подать заявления на возврат сумм бюджетного возмещения НДС.

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