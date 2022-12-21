БЭБ раскрыло схему с возмещением НДС: у компаний львовского бизнесмена изъято более 25 млн грн наличными — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

БЭБ раскрыло схему с возмещением НДС: у компаний львовского бизнесмена изъято более 25 млн грн наличными

Криминал
37
БЭБ раскрыло схему с возмещением НДС: у компаний львовского бизнесмена изъято более 25 млн грн наличными
БЭБ раскрыло схему с возмещением НДС: у компаний львовского бизнесмена изъято более 25 млн грн наличными, Фото: esbu.gov.ua
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили компанию, которая совместно с группой предприятий была задействована в преступной схеме и фактически контролируется известным львовским бизнесменом.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Используя такую схему, общество причинило государству ущерб, в виде незаконного бюджетного возмещения НДС почти на 35,4 млн грн.
По результатам обысков офисных помещений компании, получившей незаконное возмещение налога на добавленную стоимость, изъяли более 21 млн грн, 95 тыс. евро, 10 тыс. долларов США наличными, в общей сложности в эквиваленте свыше 25 млн грн. Также изъяты финансово-хозяйственные документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность общества.
Фото: esbu.gov.ua
Фото: esbu.gov.ua
Установлено, что должностные лица упомянутого общества в течение 2021-2022 годов покупали разнообразные продукты питания (крупы, макаронные изделия, кофе, консервы, чай, масло, сладости и т.п.) у нескольких частных предприятий. В дальнейшем товары реализовывались субъектам хозяйствования разных форм собственности, а также через сеть продуктовых магазинов на территории Львова, принадлежащей известному львовскому предпринимателю. При этом продажи упомянутых товаров не отражались в налоговой отчетности.
Таким образом, общество искусственно создало якобы имеющиеся остатки указанных ТМЦ в складских помещениях, что дало возможность внести ложные сведения в официальные документы и подать заявления на возврат сумм бюджетного возмещения НДС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.