БЭБ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты 18,2 млн грн налогов представителю сборной Украины по футболу — Finance.ua

БЭБ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты 18,2 млн грн налогов представителю сборной Украины по футболу Вчера 21:32 — Криминал

БЭБ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты 18,2 млн грн налогов представителю сборной Украины по футболу

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении представителю сборной Украины по футболу. Его подозревают в уклонении от уплаты 18,2 млн грн налогов.

Об этом сообщают в БЭБ.

Детективы БЭБ установили, что в период 2016-2018 годов подозреваемый получил более 100 млн грн. Действуя умышленно, нарушитель скрыл свои доходы, в результате чего уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму почти 16 млн гривен и военного сбора в сумме более 1 млн грн.

В 2018 году, уже будучи зарегистрированным как физическое лицо — предприниматель, он скрыл реальные объемы доходов и умышленно уклонился от уплаты единого налога еще более чем на 1 млн грн.

Общая сумма неуплаченных средств в бюджет Украины составляет более 18,2 млн грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.