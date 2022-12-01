БЭБ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты 18,2 млн грн налогов представителю сборной Украины по футболу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

БЭБ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты 18,2 млн грн налогов представителю сборной Украины по футболу

Криминал
141
БЭБ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты 18,2 млн грн налогов представителю сборной Украины по футболу
БЭБ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты 18,2 млн грн налогов представителю сборной Украины по футболу
Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении представителю сборной Украины по футболу. Его подозревают в уклонении от уплаты 18,2 млн грн налогов.
Об этом сообщают в БЭБ.
Детективы БЭБ установили, что в период 2016-2018 годов подозреваемый получил более 100 млн грн. Действуя умышленно, нарушитель скрыл свои доходы, в результате чего уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму почти 16 млн гривен и военного сбора в сумме более 1 млн грн.
В 2018 году, уже будучи зарегистрированным как физическое лицо — предприниматель, он скрыл реальные объемы доходов и умышленно уклонился от уплаты единого налога еще более чем на 1 млн грн.
Общая сумма неуплаченных средств в бюджет Украины составляет более 18,2 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.