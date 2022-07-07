БЭБ исследует рисковые переводы средств за границу на 9 млрд грн — Finance.ua

БЭБ исследует рисковые переводы средств за границу на 9 млрд грн Сегодня 08:28 — Криминал

БЭБ исследует рисковые переводы средств за границу на 9 млрд грн

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины в рамках исследования вывода средств за границу и розыска активов рф, изучают транзакции более 10 банков.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

В частности, установлено, что с начала войны, должностные лица почти одной тысячи субъектов хозяйственной деятельности — резидентов Украины совершили более 2,5 тыс. финансовых операций по перечислению денежных средств на зарубежные банковские счета предприятий-нерезидентов. Общая сумма таких переводов составила 50 млрд гривен.

Аналитики БЭБ обнаружили, что отдельные хозяйственные операции, за которые перечислялись денежные средства, имеют признаки рисковых. В общей сложности, сумма таких транзакций составляет более 9 млрд гривен.

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Также некоторые перечисления осуществлялись гражданами Украины, должностными лицами субъектов хозяйственной деятельности с российскими собственниками или руководителями. Такие переводы денежных средств на зарубежные банковские счета могли производиться для вероятной легализации валютных ценностей.

Проверка указанных рисковых операций проводится сотрудниками БЭБ как путем аналитических исследований, так и в рамках уголовных производств.

Напомним, что в настоящее время БЭБ, кроме анализа и проверки информации о перечислении субъектами денежных средств на основании внешнеэкономических контрактов, также отрабатывает факты законности перемещения физическими лицами наличных средств через государственную границу.

«С недавнего времени начали работать еще над одним направлением. БЭБ проводит мониторинг субъектов ведения хозяйства на предмет возможного наличия признаков нарушений законодательства относительно невозврата валютной выручки в результате экспортных операций. Их финансово-хозяйственная деятельность будет анализироваться и на предмет наличия правонарушений, совершенных в бюджетной, налоговой и других сферах экономики. Сотрудничаем по этим вопросам с НБУ, ГСФМУ и ГНС», — отметил директор БЭБ Вадим Мельник.

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