БЭБ арестовало счета компаний, связанных с известным подсанкционным букмекером — Finance.ua

БЭБ арестовало счета компаний, связанных с известным подсанкционным букмекером Сегодня 09:15 — Криминал

Детективы Бюро экономической безопасности Украины наложили арест на счета трех юридических лиц, подконтрольных известной букмекерской компании. Общая сумма арестованных средств составляет более 166 млн грн.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Незаконная деятельность упомянутых компаний привела к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Компания-лицензиат вела букмекерскую деятельность в сети интернет через подконтрольные зеркальные веб-сайты двойники, действовавшие без соответствующей лицензии. Игровые аккаунты пополнялись наличными через сеть терминалов.

Чтобы замаскировать преступную схему и финансовые операции, широко использовался мискодинг — подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети. В дальнейшем средства с превышением лимита оборота зачислялись на расчетные счета ряда юридических лиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы как плательщики НДС. Выплата выигрышей производилась через подконтрольные фиктивные субъекты хозяйствования.

Упомянутые общества и букмекерская компания не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор. Такая противоправная деятельность нанесла государству ущерб ориентировочно на 1 млрд грн.

В начале марта было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» и применены санкционные меры к букмекерской компании.

Во избежание санкций и легализации имущества, полученного преступным путем в марте 2023 года, упомянутая компания перечислила на счета подконтрольных предприятий средства, якобы в качестве аванса роялти за предоставление прав на использование программного обеспечения. Таким образом, должностные лица компании пытались вывести средства и в дальнейшем легализовать их путем распределения между счетами более 200 физических лиц.

Детективы БЭБ арестовали 166 млн грн на счетах трех подконтрольных юридических лиц. Противоправная деятельность остановлена.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229 УК Украины, ведут детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

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