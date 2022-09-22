Байден назвал сумму, которую США уже выделала на помощь Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Байден назвал сумму, которую США уже выделала на помощь Украине

Казна и Политика
127
Байден назвал сумму, которую США уже выделала на помощь Украине
Байден назвал сумму, которую США уже выделала на помощь Украине
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отмечает, что США выделили на помощь Украины уже более 25 млрд долларов.
Об этом Байден сообщил во время выступления на всеобщих дебатах 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Президент США заявил, что Соединенными Штатами в поддержку Украины был выделен огромный объем помощи в области безопасности, гуманитарной помощи и прямой экономической поддержки.
Читайте также
Как отметил Байден, активизировались с оказанием помощи международные союзники и партнеры США.
«И сегодня более 40 стран, присутствующих здесь, внесли взнос, измеряемый миллиардами (долларов) их денег, а также предоставили вооружение, чтобы помочь Украине защищать себя», — сказал американский президент.
Место для вашей рекламы
По его словам, США тесно сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы заставить россию заплатить за войну против Украины, сдержать возможные атаки на территорию стран НАТО, а также чтобы привлечь рф к ответственности за зверства и военные преступления.
«Потому что если государства могут преследовать свои имперские амбиции без последствий, тогда мы поставим под угрозу все, что отстаивает этот институт (речь идет об ООН. — Ред.)», — подчеркнул Байден.

Справка Finance.ua:

  • Фандрейзинговая платформа United24 проанализировала 68 тыс. взносов на сумму почти $4 млн ($3 млн 962 тыс. 956). Из данных видно, как изменилось распределение пожертвований через United24 с июня по август 2022 года;
  • доноры стали чаще выбирать направление «Оборона и разминирование». Лучше всего это заметно на примере Германии: в начале лета только 25% жителей страны переводили средства на это направление. В конце августа показатель вырос до 42%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.