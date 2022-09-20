Совет ЕС окончательно утвердил предоставление 5 млрд евро помощи Украине — Finance.ua

Совет ЕС окончательно утвердил предоставление 5 млрд евро помощи Украине Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Совет ЕС окончательно утвердил предоставление 5 млрд евро помощи Украине

Совет ЕС официально утвердил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Средства выделяются для поддержания устойчивости украинской экономики и для подготовки к отопительному сезону. Из них также можно будет платить зарплату государственным служащим и обеспечивать социальные льготы.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Совета ЕС

Эти средства — второй транш пакета на общую сумму 9 млрд евро, обещанного ЕС в мае.

«Европейский Союз поддерживает Украину. Мы выполняем свои обещания и помогаем украинскому государству и его ключевой инфраструктуре функционировать, несмотря на агрессивную войну россии. На следующих встречах Ecofin я буду добиваться скорейшего согласования предоставления оставшихся 3 миллиардов евро, для чего мы также должны договориться о разделе суммы на кредиты и гранты», — заявил Збинек Станюра, министр финансов председательствующей в ЕС Чехии.

Денежные средства будут предоставлены в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях, которые будут выплачиваться небольшими частями. Проценты льготного кредита покроет сам Евросоюз.

Первый транш из этого пакета составил 1 млрд евро, Украина получила его в августе. Предоставление остальных 3 млрд евро еще обсуждается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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