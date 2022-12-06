Банковская система может обеспечить объем наличных денег, необходимый для людей, в случае блекаута — нардеп — Finance.ua
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Банковская система может обеспечить объем наличных денег, необходимый для людей, в случае блекаута — нардеп

Личные финансы
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Банковская система Украины способна обеспечить объем наличных денег, необходимый для людей, в случае проблем с электроэнергией. Банкоматы работают, а банки, в частности, обеспечены генераторами.
Об этом сообщил народный депутат Сергей Лабазюк.
"Если будет проблема с электроэнергией, мы понимаем, карты работать не будут. Поэтому, по состоянию на сегодня, понимаем, что тот объем наличных денег, который люди будут снимать, это не какой-то вывод денег крупным бизнесом или что-то подобное.
Наша банковская система, по состоянию на сегодняшний день, способна обеспечить тот объем наличных денег, необходимый в первую очередь для людей. Банкоматы работают, банки будут, в частности, в определенной степени с генераторами. Поэтому ажиотажа, по состоянию на сегодняшний день, не наблюдаю. Убежден, что Национальный банк вместе с банками с этой задачей справятся", — сообщил нардеп.
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Напомним, с 23 ноября ПриватБанк установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 000 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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