Теряют миллиарды: потери банков от войны и блэкаута превысят 100 млрд грн — мнение экспертов — Finance.ua

Теряют миллиарды: потери банков от войны и блэкаута превысят 100 млрд грн — мнение экспертов Сегодня 12:28 — Фондовый рынок

Ключевая проблема в банках — высокий уровень неработающих кредитов NPL. Такие займы способны провоцировать убытки и высокую потребность в докапитализации.

Негативным итогом падения уровня платежеспособности бизнес-клиентов банков по итогам трех кварталов 2022 года стал рост портфелей проблемных кредитов в банках (NPL). Именно плохие кредиты могут серьезно пошатнуть надежность банков, среди которых не так и много действительно устойчивых.

По словам заместителя председателя правления банка «Пивденный» Максима Цымбала, ухудшение качества кредитных портфелей банков Украины — следствие глубокого экономического кризиса. «Банки с июня 2022 года начали постепенное признание NPL. В целом по системе NPL вырос на 26,7% на начало войны и по состоянию на 1.10.2022 составляет 33,6%», — говорит Максим Цымбал.

Ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз уверен: по самой оптимистичной оценке, уровень потерь банков от войны достигнет 250 млрд грн. «Пока банки признали лишь менее 100 млрд грн кредитных убытков (сформировав соответствующие резервы). Понятно пока одно: убытки банков крайне велики. И тем нормативам, которые были до войны, соответствуют считанные единицы банков, — только наиболее надежные», — говорит эксперт. Дубогрыз подчеркнул: для банков сейчас главное — обладать достаточной ликвидностью.

«Потому что, если говорить прямо, почти все банки сейчас „неплатежеспособны в мирное время“, то есть, не имеют достаточного запаса капитала, в котором банки нуждаются в мирное время. Но для этого капитал и нужен — чтобы иметь возможность справиться с шоками, такими, как война. Банки справились. Теперь на восстановление капитала, выполнившего свою главную функцию, потребуются годы и более гибкие регуляции от НБУ», — отметил собеседник Фокуса.

Евгений Дубогрыз прогнозирует: NPL растут и будут расти далее. «Объемы неработающих кредитов с начала года увеличились на 54 млрд грн или на 16%. Банки очень неохотно признают кредиты неработающими, хотя часто сами признаются, что не знают реального финансового состояния и перспектив работы многих своих заемщиков — по регуляциям НБУ, кредиты таким заемщикам должны считаться как NPL. Но банки, за редким исключением, формально относятся к выполнению требований по оценке кредитных рисков и работе с проблемными активами, желая „тянуть до последнего“ с признанием убытков», — отмечает Евгений Дубогрыз.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Фокус По материалам:

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