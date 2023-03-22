Банкопад в США повлиял на рынок горючего: что будет дальше — Finance.ua

Банкопад в США повлиял на рынок горючего: что будет дальше
Банкопад в Соединенных Штатах привел к падению мировых цен на нефть и топливо. При сохранении этого тренда цены на топливо в Украине также продолжат снижаться.
Так описывают ситуацию на рынке горючего украинские аналитики.
Что происходит на рынке горючего
Так, снижение мировых цен на нефть произошло из-за закрытия американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Эти новости пошатнули котировки на нефтепродукты в Европе в сторону уменьшения. В свою очередь это привело к падению цен на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ не только за рубежом, но и в Украине.
По словам аналитика профильного издания «НафтаРинок» Александра Сиренко, на прошлой неделе сырьевые рынки созвучно отреагировали на новости в американском финансовом секторе.
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«Дизельное топливо торговалось за 747 долларов за тонну. Таких низких цен давно не было. Соответственно, литр дизельного топлива на границе можно было приобрести за 30 гривен, а литр бензина по цене ниже 25 гривен. Это уже со стоимостью акциза», — рассказал эксперт.
Под этим давлением по-прежнему падают цены на украинских оптовых рынках. При этом топливо в Украине может еще больше подешеветь при сохранении нисходящего тренда цен на мировых рынках.
«Динамика на оптовом рынке отразилась и на АЗС — несколько операторов снизили свои цены на 1 грн/л по дизтопливу и на 20-50 копеек за литр по бензину. Динамика падения цен на розничном рынке была не столь велика, как на оптовом», — заметил он.
Сети АЗС еще удерживают свою высокую маржу, однако и здесь цены имеют потенциал к снижению в дальнейшем.
«На этой неделе (20-26 марта) цены продолжат падать. Я думаю, они просядут еще на 1-2 гривны. Однако все будет зависеть от решительности сетей АЗС в конкурентной борьбе», — подчеркнул Александр Сиренко.
Как снизилась цена на нефть
На прошлой неделе нефть марки Brent рухнула на 11,9%, а WTI — на 13%. Это считается самым большим недельным снижением с августа 2022 года для европейской нефти и с июня — для американской. Марка Brent на лондонской бирже ICE Futures стоит $73,08 за баррель, нефть WTI — $66,9.
Отрицательные тенденции на нефтяном рынке продиктованы опасениями, что кризисная ситуация в банковском секторе Соединенных Штатов чревата рецессией в американской экономике.
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