ТОП-10 семейных автомобилей с самым низким расходом топлива — Finance.ua

ТОП-10 семейных автомобилей с самым низким расходом топлива Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Эксперты изучили реальный расход топлива современных универсалов и минивэнов. Они назвали модели, которые расходуют меньше всего топлива. Об этом сообщили на сайте WhatCar?.

Автопроизводители зачастую занижают расход топлива своих моделей. Именно поэтому некоторые автомобили не такие экономные, как от них ожидают в реальных условиях.

Эксперты с WhatCar? в тестах True MPG выяснили реальный расход топлива универсалов и минивэнов. Всего они выделили 13 моделей, которые порадует владельцев своей экономичностью.

ТОП-10 самых экономичных универсалов и минивэнов:

10. Skoda Fabia Estate 1.2 TSI 90

Реальный расход топлива: 5,0 л на 100 км

Универсал Skoda Fabia предлагает большой багажник и экономный двигатель за небольшую цену. Мотор объемом 1,2 литра обеспечивает расход топлива на уровне 5 литров на 100 км в смешанном цикле, что является довольно неплохим показателем.

9. Renault Grand Scenic 1.6 dCi 130

Реальный расход топлива: 4,97 л на 100 км

Просторный большой минивэн Renault Grand Scenic обладает отличным расходом топлива, учитывая его габариты. Самой экономичной является версия с 1,6-литровым дизельным двигателем.

8. Dacia Logan Stepway TCe 90

Реальный расход топлива: 4,9 л на 100 км

Один из самых дешевых универсалов на европейском рынке предлагает большой багажник и экономичные двигатели. На версии с 0,9-литровым двигателем экспертам удалось добиться расхода топлива менее 5 литров на 100 км пути.

7. Citroen Grand C4 Picasso 1.6 BlueHDi 120

Реальный расход топлива: 4,9 л на 100 км

Еще один французский минивэн вошел в десятку лидеров по экономии топлива. Этот автомобиль не порадует любителей быстрой езды, но его расход топлива приятно удивляет.

6. Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid

Реальный расход топлива: 4,8 л на 100 км

Гибридная версия популярного японского универсала является наиболее экономичной модификацией в линейке. Большой багажник только добавляет преимуществ этому авто.

5. Suzuki Swace 1.8 Hybrid

Реальный расход топлива: 4,7 л на 100 км

«Брат-близнец» Toyota Corolla Touring оказался еще более экономичным. Мощности в 120 л.с. может оказаться недостаточно для искушенного водителя, но такой низкий расход топлива компенсирует многие недостатки модели.

4. Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi

Реальный расход топлива: 4,66 л на 100 км

Бюджетный минивэн Peugeot Rifter с дизельным двигателем расходует менее 5 литров топлива на 100 км. В добавок вы получаете просторный семиместный интерьер и большой багажник.

3. Volkswagen Touran 1.6 TDI 115

Реальный расход топлива: 4,62 л на 100 км

Минивэн Volkswagen Touran давно завоевал репутацию надежного и экономичного автомобиля для большой семьи. Версия с 1,6-литровым дизельным двигателем показала невероятно низкий расход топлива.

2. Skoda Octavia Estate 2.0 TDI

Реальный расход топлива: 4,57 л на 100 км

Вместительный и экономичный чешский универсал приятно удивил экспертов. Skoda Octavia Estate уступил в рейтинге только более дорогой модели бренда.

1. Skoda Superb Estate 2.0 TDI

Реальный расход топлива: 4,29 л на 100 км

Дизельный универсал Skoda Superb Estate показал самый лучший результат среди всех претендентов. Средний расход топлива в смешанном цикле лишь немного превысил 4 литра на 100 км.

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Фокус По материалам:

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