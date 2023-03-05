Что будет с ценами на горючее в марте — Finance.ua

Что будет с ценами на горючее в марте Сегодня 19:03 — Личные финансы

На украинском топливном рынке цены на бензин и дизель в марте 2023 года существенно не изменятся. Причины этому — отсутствие факторов, способных дестабилизировать ситуацию.

Об этом рассказал экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Ситуация на рынке

По его словам, в частности, рост цен на нефть на мировых рынках не оказывает существенного влияния на общий объем стоимости топлива.

«Я думаю, что он (рынок горючего — Ред.) будет держаться примерно на этом уровне, который есть сегодня. Никаких каких-либо, на мой взгляд, дестабилизирующих факторов сегодня нет. Цена на баррель нефти марки Brent более-менее стабильна, она колеблется на $1, это не оказывает существенного влияния на общий объем стоимости топлива, который сегодня Украина получает», — отметил он.

Эксперт убежден, что погодный фактор, который изменится вместе с потеплением весной, не так важен, как уменьшение частоты отключений электроэнергии.

Однако стабилизация энергетической системы вряд ли кардинально отразится на ситуации на рынке. В то же время он напомнил о возврате акцизов на топливо до уровня, который был до войны, однако и это не способно поколебать ценовую стабильность.

"Сегодня топливо платит налог на добавленную стоимость (НДС) 7%, там есть что менять, поэтому я думаю, что топливо точно не будет дешеветь. Но я думаю, что оно и не будет дорожать, — добавил член Экономического дискуссионного клуба.

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Какие сейчас средние цены

В Украине цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в феврале снизились на автозаправочных станциях. Как отмечали эксперты, на АЗС падали цены, потому что снизился спрос. Это произошло потому, что аграрии сейчас не спешат закупать топливо для посевной, а отсутствие перебоев в электроснабжении снизило спрос на топливо для дизельных генераторов.

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