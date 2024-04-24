Банкиры рассказали, аграриям из каких регионов легче получить кредиты — Finance.ua

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Банкиры рассказали, аграриям из каких регионов легче получить кредиты

Аграрный рынок
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Банкиры рассказали, аграриям из каких регионов легче получить кредиты
Банкиры рассказали, аграриям из каких регионов легче получить кредиты
Аграриям не всех регионов удается в полном объеме удовлетворить спрос на кредиты.
Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Посевная — 2024: роль агрокредитования», проведенного «Финансовым клубом».
«В 2023 году мы больше кредитовали в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях», — сообщила руководитель направления массового бизнеса ПриватБанка Оксана Куцоконь.
«У нас достаточно равномерное распределение по регионам, но есть лидеры — Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская области. Это лидеры кредитования оборотных средств», — говорит директор департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка Татьяна Корниенко.
Ощадбанк провел исследование и обнаружил интересные тенденции.
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«Больше всего испытывают дефицит средств в своем бизнесе клиенты из Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой и Житомирской областей. А на вопрос, планируют ли увеличить финансирование в 2024 году, больше утвердительных ответов было в Одесской, Харьковской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Есть даже несколько запросов на финансирование приобретения земельных участков в Донецкой области», — рассказала и.о. директора департамента ММСБ Ощадбанка Юлия Жуланова.
Кредитование в прифронтовой зоне под пристальным вниманием банкиров.
«Мы работаем одинаково во всех регионах, имея „авторешение“ для кредитов на 2−5 млн грн, согласно настроенным автоматизированным процедурам. Единственное отличие по прифронтовым регионам для агрокредитов — это то, что мы там не можем делать „авторешение“ и полностью смотрим на клиента в индивидуальном режиме», — объяснила Оксана Куцоконь.
«Прифронтовые регионы и даже Херсон тоже кредитуются. У Укргазбанка первые выданные кредиты в Херсонской области в этом году», — сообщила Татьяна Корниенко.
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И этот портфель остается качественным.
«Все аграрии, которые банки поддержали во время начала войны и сейчас продолжают поддерживать, очень благодарны и классно обслуживают взятые кредиты», — отмечает Юлия Жуланова.
По ее словам, уровень NPL среди бланковых кредитов — 0%, по всему новому портфелю Ощада — 3%. «Просрочка по новому портфелю ПриватБанка небольшая — 1,5%», — добавила Оксана Куцоконь.
Сложная ситуация только на оккупированных территориях — там проблемными признаны уже 80% кредитов, рассказала Юлия Жуланова.
По материалам:
Фінансовий клуб
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