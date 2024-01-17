Банкиры привлекли роботов и искусственный интеллект для работы с клиентами — Finance.ua

Банкиры привлекли роботов и искусственный интеллект для работы с клиентами Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Банкиры привлекли роботов и искусственный интеллект для работы с клиентами

Банки пытаются использовать все современные цифровые тренды при предоставлении услуг клиентам. Это касается и рынка факторинга.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Активно привлекаем новые технологии, такие как роботы, которые помогают нам в проверке клиентских заявок, а также искусственный интеллект. Все возможные средства, которые сейчас есть, используются в процессе», — заявила начальница отдела факторингового финансирования ОТП Банка Лина Заика.

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Кроме того, они полностью перешли на электронные документы, как при подписании договоров, так и непосредственно по документам, подтверждающим уступку права денежного требования, реестрам, кредитному делу.

«Развиваем и клиент-банк, чтобы у клиента была возможность не только предоставлять электронные документы, но и получать информацию в режиме онлайн от банка», — добавила она.

Директор департамента факторинговых, документарных операций и торгового финансирования Коминбанка Дмитрий Черный говорит об индивидуальном подходе к клиентам. «Если удобнее работать через чат, мы работаем через чат. Если удобнее работать со сканами или оригиналами, мы работаем с оригиналами. Возможность у нас есть», — констатировал он.

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Но банкир не видит во время войны роста популярности электронных документов. Есть такие клиенты, которые сейчас больше ориентируются на бумажные версии документов. Хотя есть клиенты, которые как работали с электронными документами, так и работают дальше. Главное, чтобы у банка была возможность реализовать то решение, которое удобно для конкретного клиента", — заверил Дмитрий Черный.

«Мы стараемся максимально отказываться от бумаги. Это и широкое использование КЭПов, клиент-банка. Бумажная подача документов снизилась уже до минимума, но она все равно есть. Мы соглашаемся на „бумагу“ по требованию клиента, если он настаивает. А в целом мы уже практически во всех операциях по факторингу перешли на электронную подачу документов, что значительно упрощает процессы», — заявила руководитель направления продаж продуктов торгового финансирования ПУМБ Ирина Сановская.

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Банкиры даже хотели бы получить «единый реестр накладных и инвойсов». «Банк „Глобус“ выдает много гарантий, и для нас подписать удаленно документ не является проблемой, будь то „Вчасно“ или MEDoc. Но хотелось бы создать единую платформу, к которой присоединились бы все, где можно было бы акцептовать документы, чтобы мы понимали, что на платформе есть инвойс, реестры или цифровая накладная, что она уже акцептована, принята покупателем, и банк уже может работать с этой информацией», — посоветовала заместитель председателя правления банка «Глобус» Галина Евчук.

Начальник управления разработки продуктов ТАСкомбанка Евгений Махно говорит, что в последние годы остановился рост доли электронных накладных на рынке. «Был период, когда очень бурно новые сети и новые покупатели переходили на электронные документы, а в последние два года, возможно, война как-то повлияла, притормозился процесс. Перешедшие уже работают, а новые покупатели меньше активности проявляют, чем это было до войны», — сказал он.

Таскомбанке договоры факторинга также подписываются КЭПом. «Есть два мощных оператора — EDIN и „Вчасно“, работающие с ритейлом и электронными накладными. С EDIN мы отдельно сделали модуль, позволяющий клиентам напрямую из этой программы в банк отправлять накладные и реестры. Это достаточно быстро и удобно для клиентов. Скоринги определенные также по электронным документам происходят», — заверил он.

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Фінансовий клуб По материалам:

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