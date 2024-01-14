Количество отделений банков за год сократилось на 200: рейтинг на 1 января — Finance.ua

Количество отделений банков за год сократилось на 200: рейтинг на 1 января Сегодня 14:43 — Фондовый рынок

Количество отделений банков за год сократилось на 200: рейтинг на 1 января

По состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 5138 действующих структурных подразделений банков. Через год их количество сократилось на 198.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Кроме того, 869 отделений банков находятся в статусе «временно приостановленных».

По данным НБУ, в Украине осталось 63 действующих банка. С начала года было закрыто четыре, у которых было 150 отделений «Айбокс Банк» (69), Укрстройинвестбанк (50), «Форвард» (17) и «Конкорд» (10).

По состоянию на 1 января 2024 года больше всего отделений в государственном Ощадбанке — 1182, который в 2023 году вернул себе лидерство по количеству отделений. Кроме того, 600 отделений банка временно приостановлены.

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Государственный ПриватБанк находится на втором месте — 1 132 отделения. Банк в прошлом году приостановил работу в 78 отделениях на территориях, где работа банка опасна из-за войны — обстрелы враждебными силами или временная оккупация территорий.

Далее с большим отрывом следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (332) и УкрСиббанк (223). Замыкает пятерку частный банк ПУМБ (221).

Таблица: РБК-Украина

Напомним, на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их количество сократилось на 1349 (на 20,2%).

Год назад наибольшее количество отделений было в государственном ПриватБанке — 1 210. Впервые в истории банк занял первое место, хотя и уменьшил их количество на 287 отделений. В государственном Ощадбанке осталось 1182 отделения (-420).

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