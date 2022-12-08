Банкиры ожидают сохранения Нацбанком учетной ставки на уровне 25% — Finance.ua

Банкиры ожидают сохранения Нацбанком учетной ставки на уровне 25% Сегодня 12:22 — Кредит&Депозит

Банкиры ожидают сохранения Нацбанком учетной ставки на уровне 25%

Национальный банк Украины (НБУ) снова сохранит учетную ставку на уровне 25% на заседании 8 декабря, прогнозирует большинство банкиров, опрошенных агентством «Интерфакс-Украина» в среду.

«Уверен, что Нацбанк 8 декабря примет решение сохранить учетную ставку на текущем уровне 25%, поскольку нет оснований ни для ее повышения, ни для снижения. По итогам октября инфляция несколько ускорилась, но остается в пределах прогнозной траектории НБУ. В любом случае прямого влияния на инфляционные процессы уровень учетной ставки сейчас не имеет», — сказал председатель правления Юнекс Банк а Иван Свитек.

По его словам, в основном рост потребительских цен провоцируется из-за логистических ограничений и разрушений производственных объектов. Следовательно, дальнейшее увеличение учетной ставки не сможет оказать существенного влияния на инфляцию.

«С другой стороны, и к понижению ставки в текущих условиях НБУ вряд ли прибегнет. Эффект монетарной трансмиссии, на который рассчитывал регулятор, повышая ставку до текущего уровня, еще не исчерпан», — добавил он.

Свитек отметил, что повышение ставок по вкладам физических лиц продолжается и несколько ускорилось в декабре из-за пересмотра доходности вкладов крупными игроками, однако для достижения поставленной регулятором цели нет смысла снижать учетную ставку в этом месяце.

Сохранение учетной ставки на уровне 25% прогнозирует также аналитик стратегического развития банка «Пивденный» Константин Хведчук.

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«Пока инфляция продолжает приближаться к 30% г/г, а инфляционные ожидания удерживаются на высоком уровне, для НБУ необходимо обеспечить сопоставимую стоимость гривневых ресурсов в экономике. Поэтому будут приниматься решения для ускорения переноса предварительного изменения учетной ставки на рыночные ставки, например, повышение нормативов резервов или выпуск срочных депозитных сертификатов», — отметил он.

Его мнение разделяет начальник аналитического отдела Sense Bank Алексей Блинов, также ожидающий сохранения учетной ставки на текущем уровне.

Тот же прогноз высказал и директор департамента риск-менеджмента Аккордбанк а Николай Войткив.

«Мы не ожидаем изменения учетной ставки, поскольку не произошло существенных изменений в макросреде за последний месяц. Есть стабилизация по курсу, при этом инфляционные ожидания остаются высокими», — отметил он.

Он добавил, что, вероятно, регулятор уменьшит процентные ставки по депозитным сертификатам (сейчас 23% годовых) и их срочность с целью стимулирования вложения банками средств в ОВГЗ.

«Учетная ставка останется без изменений в среднесрочной перспективе. Во-первых, нет предпосылок для ее пересмотра, поскольку уровень инфляции остается высоким. Во-вторых, НБУ дал ориентир, что не будет пересматривать ее до первого квартала 2024 года», — отметил глава ОТП Банк а Владимир Мудрый.

В свою очередь, заместитель председателя правления банка «Кредит Днепр» Оксана Шведа напомнила, что в сферу задач монетарного комитета входит не только учетная ставка, но и решение о стимуляции работы монетарных инструментов для достижения цели. Поэтому, по ее словам, вероятно, что НБУ на заседании 8 декабря объявит о решении относительно нормы обязательного резервирования, которая будет включать текущие или срочные счета во всех валютах.

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