Рядом с Пакистаном. Украина 19-я в мире по темпам инфляции (инфографика) — Finance.ua
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Рядом с Пакистаном. Украина 19-я в мире по темпам инфляции (инфографика)

Казна и Политика
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Рядом с Пакистаном. Украина 19-я в мире по темпам инфляции (инфографика)
Рядом с Пакистаном. Украина 19-я в мире по темпам инфляции (инфографика)
Украина делит с Пакистаном 19-е место среди стран с наивысшими темпами инфляции в 2022 году.
Как сообщает портал «Минфин», об этом говорится в исследовании Elements, базирующемся на данных Trading Economics.
Отмечается, что в 2022 году инфляция вырастет почти повсюду. Геополитическая напряженность влечет за собой высокие затраты на энергоносители, а сбои в поставках также искажают потребительские цены. В итоге почти половина стран мира наблюдают двузначные показатели инфляции или даже выше.
Лидеры по темпам инфляции — Зимбабве (269% в годовом исчислении на октябрь 2022), Ливан (162%) и Венесуэла (156%).
Инфографика: elements.visualcapitalist.com
Инфографика: elements.visualcapitalist.com
Из-за войны в Украине энергетическая инфляция повышает стоимость жизни во всем мире.
С октября 2020 года индекс мировых цен на энергоносители, состоящий из сырой нефти, природного газа, угля и пропана, резко вырос.
Инфографика: elements.visualcapitalist.com
Инфографика: elements.visualcapitalist.com
По сравнению со средними показателями 2021 года, цены на природный газ в Европе выросли в шесть раз. Реальные европейские цены на электроэнергию для домохозяйств выросли на 78%, а цены на газ выросли еще больше, на 144% по сравнению со средними показателями за 20 лет.
По мере усиления ценового давления 33 центральных банка из 38, отслеживаемых Банком международных расчетов, в этом году повысили процентные ставки. Эти скоординированные повышения — самыми большие за два десятилетия и знаменуют конец эпохи крайне низких процентных ставок, отмечают авторы исследования.
В 2023 году центральные банки могут продолжить политику повышения ставок, поскольку инфляция остается рекордно высокой.
Инфографика: elements.visualcapitalist.com
Инфографика: elements.visualcapitalist.com

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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