Банкиры назвали главные вызовы и риски для банковской системы — Finance.ua

Банкиры назвали главные вызовы и риски для банковской системы Сегодня 08:01 — Казна и Политика

Банкиры назвали главные вызовы и риски для банковской системы

После первых шести месяцев полномасштабной войны банкиры уже понимают, какие проблемы их ждут в дальнейшем.

Главные вызовы и риски они назвали на круглом столе, организованном «Финансовым клубом».

«Первый вызов — это снижение доходов по отношению к расходам. Второй — рост доли неработающих кредитов. НАБУ вместе с банками отработали несколько путей решения этого вопроса. И есть готовый проект закона. Третий — для некоторых банков, с долей 15%, это зависимость от уже недешевого рефинансирования НБУ. Четвертый — массовая миграция людей за границу, которая негативно влияет на экономическую активность и объем операций в Украине и делает невозможным физическое посещение отделения, когда это бывает необходимо. И пятый вызов — это потеря части персонала либо из-за миграции, либо из-за мобилизации», — заявила председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

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Банки, которые сокращают расходы и продолжают развивать инструменты удаленного взаимодействия, видят изменение структуры привлеченных средств. Также банки из-за высокой учетной ставки активно выходят из рефинанса НБУ и пересматривают подходы в кредитовании, чтобы ограничить риски. «Еще один вызов — законодательные инициативы, чтобы решить проблемы заемщиков за счет банков. Банковская система крепкая и мощная, но надо понимать, что будет потом, и насколько хватит», — говорит Елена Коробкова.

Председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов констатирует, что «на поверхность» выходят риски ликвидности, кредитный и процентный риски: «И факторами роста этих рисков, безусловно, является изменение учетной ставки до 25%, которая в целом дала эффект на рост стоимости пассивов, и изменение курса гривны».

Даже отдельные слухи могут дестабилизировать работу банков. «Дискуссии о введении 10-процентного налога на импорт или на покупку валюты уже всколыхнули рынок, и мы увидели по нашим клиентам, как остатки гривны, которые очень важны для поддержки банков и экономики страны, стали переходить в валютную составляющую», — рассказывает Сергей Панов.

Главный риск следует ожидать в кредитных портфелях, утверждает председатель правления Аккордбанк а Алексей Руднев. «Банки, у которых есть крупные корпоративные или розничные портфели, будут иметь очень большое количество реструктуризаций по этим кредитам, — отмечает банкир. — Главным образом сейчас банки работают над формированием резервов на уже реализуемые или потенциальные кредитные риски».

«Мы избирательно привлекаем новых клиентов на кредитование, потому что не понятно, как будет возвращаться то, что сейчас кредитуется под такие (высокие — ред.) проценты», — объясняет первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева.

Заместитель председателя правления ПУМБ Себастиан Рубай указал операционные риски. «Бизнесы обычно падают не от слабости модели, а от отсутствия клиентов, желающих пользоваться ею», — говорит он.

Главный риск — это устойчивость модели. «Это устойчивость капитала, на который будет давить качество портфелей. Безработица расширяется — количество клиентов, ограниченных в доходах, растет. Год назад 12% украинцев не могли себе позволить покупать еду и одежду, сейчас 40% респондентов говорят, что ситуация ухудшилась настолько, что у них сложности с покупкой еды и одежды», — описывает проблему Себастиан Рубай.

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Фінансовий клуб По материалам:

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