Тройка лучших банков для малого и среднего бизнеса, — FinAwards-2022 Сегодня 12:29 — Фондовый рынок

В пятницу, 26 августа, в Киеве прошла пятая, юбилейная, церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards. Примечательно, что, несмотря на войну, полномасштабную фазу которой россия развязала 24 февраля, церемония проходила в оффлайне.

Одна из номинаций была посвящена лучшим банкам для малого и среднего бизнеса. В ней принимали участие банки, предоставляющие комплексное банковское обслуживание для клиентов МПБ, в частности ФЛП, включая такие услуги как расчетно-кассовое обслуживание, кредитование на развитие бизнеса, возможность использования дистанционных систем управления счетами для ведения предпринимательской деятельности. Всего номинировались 23 банка.

Тройка победителей расположилась следующим образом:

Третье место занял банк Конкорд;

Второе место отошло ПриватБанку;

Первое место присудили ПУМБу.

«Для нас клиент — самое главное. Это наша философия. Мы каждый день, когда что-то делаем, спрашиваем себя: для чего мы это делаем — для себя, для прибыли или для наших клиентов. И клиент всегда побеждает, а не PNL (Profit and Loss — определенная величина, показывающая разницу между прибылью и убытками. — Ред.)», — прокомментировала победу маркетинг-директор ПУМБ а Ксения Сикорская.

По ее словам, ПУМБ среди других банков выделяет сочетание лучшего сервиса с лучшими условиями.

«Клиенты, которых мы привлекаем, с нами остаются надолго, потому что они к нам лояльны, а мы лояльны к ним», — подчеркнула Сикорская.

Что интересно, еще год назад ПУМБ получил третье место премии FinAwards в аналогичной номинации. Второе место тогда досталось Ощадбанку, а первое — забрал ПриватБанк.

Справка Finance.ua:

Первый украинский международный банк (ПУМБ) был создан еще 20 ноября 1991 года. Уже 23 декабря банк зарегистрировал НБУ, а банковские операции ПУМБ начал проводить с апреля 1992 года;

согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2022 года общие активы ПУМБ оценивались в 110,13 млрд грн. Банк привлек 80,65 млрд грн клиентских средств, а выдал кредитов на 53,09 млрд грн. Кредитный рейтинг банка оценивается как uаААА — самая высокая кредитоспособность.

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