Государственные банки увеличили свою долю на рынке за время войны — Finance.ua

Государственные банки увеличили свою долю на рынке за время войны Сегодня 15:36 — Фондовый рынок

Государственные банки увеличили свою долю на рынке за время войны

Увеличение присутствия государственных банков на рынке хотя и закономерно во время войны, но негативно влияет на конкуренцию с частными банками.

Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола «Полгода войны: состояние и перспективы банковского сектора», организованного «Финансовым клубом».

«Происходит рост рыночной доли государственных банков. Это нормально в текущих обстоятельствах», — говорит председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Глава правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов подтверждает рост концентрации банковского бизнеса в портфелях госбанков.

«И эта тенденция усугубляется — концентрация растет. Чистые активы государственных банков — более 50%. Пассивы физлиц — более 59% на 1 июля. Если мы посмотрим на последнюю неделю, то остатки государственных банков выросли на 3,2%. Выплаты военнослужащим, госпрограммы — все они идут на госбанки. Конкуренция сходит на ноль», — говорит Сергей Панов.

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«В начале войны деньги ушли в государственные банки. Хотя потом был принят закон, гарантирующий 100% вкладов населения, но их поведение осталось прежним», — отмечает председатель правления Аккордбанк а Алексей Руднев.

Получение дополнительных средств — это источник нового кредитования, которое увеличит кредитные риски в государственных банках, реализующих все программы поддержки бизнеса.

«Власть предстанет перед соблазном решить проблему кредитного стимулирования экономики за счет государственных банков. Они ведь и так уже доминируют на рынке и при этом заряжены собственником, в лице правительства, на выполнение социально-политической миссии», — отметила Елена Коробкова.

Опасно это будет и для них, и для системы в целом.

«Опасность заключается в том, что это уменьшает элемент рыночной саморегуляции в условиях фактически ограниченной конкуренции, что может привести к чрезмерному накоплению рисков в банках государственного сектора и стагнации частного сегмента рынка. Негативные эффекты простых решений будут отсрочены по времени», — уверена Елена Коробкова.

Фінансовий клуб По материалам:

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