Государственные банки увеличили свою долю на рынке за время войны — Finance.ua

Государственные банки увеличили свою долю на рынке за время войны
Увеличение присутствия государственных банков на рынке хотя и закономерно во время войны, но негативно влияет на конкуренцию с частными банками.
Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола «Полгода войны: состояние и перспективы банковского сектора», организованного «Финансовым клубом».
«Происходит рост рыночной доли государственных банков. Это нормально в текущих обстоятельствах», — говорит председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
Глава правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов подтверждает рост концентрации банковского бизнеса в портфелях госбанков.
«И эта тенденция усугубляется — концентрация растет. Чистые активы государственных банков — более 50%. Пассивы физлиц — более 59% на 1 июля. Если мы посмотрим на последнюю неделю, то остатки государственных банков выросли на 3,2%. Выплаты военнослужащим, госпрограммы — все они идут на госбанки. Конкуренция сходит на ноль», — говорит Сергей Панов.
«В начале войны деньги ушли в государственные банки. Хотя потом был принят закон, гарантирующий 100% вкладов населения, но их поведение осталось прежним», — отмечает председатель правления Аккордбанка Алексей Руднев.
Получение дополнительных средств — это источник нового кредитования, которое увеличит кредитные риски в государственных банках, реализующих все программы поддержки бизнеса.
«Власть предстанет перед соблазном решить проблему кредитного стимулирования экономики за счет государственных банков. Они ведь и так уже доминируют на рынке и при этом заряжены собственником, в лице правительства, на выполнение социально-политической миссии», — отметила Елена Коробкова.
Опасно это будет и для них, и для системы в целом.
«Опасность заключается в том, что это уменьшает элемент рыночной саморегуляции в условиях фактически ограниченной конкуренции, что может привести к чрезмерному накоплению рисков в банках государственного сектора и стагнации частного сегмента рынка. Негативные эффекты простых решений будут отсрочены по времени», — уверена Елена Коробкова.
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