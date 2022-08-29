С начала войны банки закрыли в среднем 12 отделений — эксперт — Finance.ua
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С начала войны банки закрыли в среднем 12 отделений — эксперт

Фондовый рынок
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С начала войны банки закрыли в среднем 12 отделений — эксперт
С начала войны банки закрыли в среднем 12 отделений — эксперт
За время войны в среднем каждый банк закрыл около 12 отделений.
Об этом сообщила глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
«В среднем каждый банк закрыл за войну около 12 отделений. Это среднее значение. Кто-то из банков закрыл 4 отделения, кто-то — 33, а кто-то — 50 отделений. Это результат не того, что банки хотят что-то сократить, а это те вызовы, которые мы имеем во время войны в Украине», — сказала Коробкова.
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Она отметила, что для того, чтобы даже во время войны работать эффективно, банки научились работать удаленно. И, несмотря на войну, банки эффективно работают уже все 6 месяцев войны.
«Отделения важны, но безопасность клиентов и работников важнее. Сейчас самое важное быть на связи с клиентом 24/7, несмотря на то, где он находится — на оккупированной территории или зарубежном», — подытожила Коробкова.

Справка Finance.ua:

  • банки в Украине продолжают работать и предоставлять довольно широкий спектр услуг физлицам и бизнесу. Но новых банкротств банков в Украине до конца войны эксперты не исключают;
  • платежеспособные банки получили 3,4 млрд грн чистой прибыли за январь-июль 2022 года против 39,8 млрд грн чистой прибыли за январь-июль 2021;
  • YouControl презентовал рейтинг финансовой устойчивости украинских банков. В тройку лидеров среди украинских банков по рэнкингу финустойчивости банков YouControl за ІІ квартал 2022 года вошли АО «ИНГ Банк Украина», АО «УкрСиббанк», АО «ПриватБанк».

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По материалам:
Укрінформ
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