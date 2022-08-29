YouControl презентував рейтинг фінансової стійкості українських банків — Finance.ua

YouControl презентував рейтинг фінансової стійкості українських банків Вчора 09:45 — Фондовий ринок

YouControl презентував рейтинг фінансової стійкості українських банків

До трійки лідерів cеред українських банків за ренкінгом фінстійкості банків YouControl за ІІ квартал 2022 року ввійшли АТ «ІНГ Банк Україна» , АТ «УкрСиббанк», АТ « ПриватБанк ».

Про це йдеться на сайті YouControl.

Для потреб моніторингу щоквартальної динаміки нормативів і основних фінпоказників кожного банку, YouControl створив інструмент «Фінансовий скоринг».

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Оцінку фінансової надійності банків аналітики YouControl проводили за власною методикою фінансового скорингу банків, яка враховує стан ліквідності, достатності капіталу, рентабельності, кредитних, інвестиційних та валютних ризиків банку.

У розгорнутому вигляді він розміщений у досьє обраного банку, а в зведеному публікується у ренкінговій таблиці ТОП-40 банків , ранжованих за спаданням індексу FinScore.

У ренкінгу фінансової надійності банків за 2-й квартал 2022 року найвищий індекс FinScore ‒ A ‒ отримали 9 банків. Більшість з них входять до складу міжнародних фінансових холдингів, за винятком одного державного.

Індекс «А» свідчить про мінімальну ймовірність настання несприятливих фінансових наслідків для установ. Трійка лідерів за даним показником — АТ « ІНГ Банк Україна» (Нідерланди), АТ «УкрСиббанк» (Франція), АТ «ПриватБанк» (український банк з державним капіталом).

youcontrol.com.ua

Втім усі лідери ренкінгу вважаються високонадійними за результатами фінансового скорингу, адже визначальним для оцінки фінансового стану є не місце банку в таблиці, як буквена категорія FinScore.

«Загалом же українські банки досить добре тримаються в надзвичайно складних зовнішніх обставинах. Однак, сила зовнішнього шоку і турбулентність регуляторних умов така, що варто більш ретельно зважати на можливість банкрутства окремих банків зі слабкими бізнес-моделями та індикаторами фінансової надійності», — зазначає Роман Корнилюк, доктор економічних наук, фінансовий аналітик YouControl.

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