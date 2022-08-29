FinAwards 2022: определили тройку народных банков в Украине — Finance.ua

FinAwards 2022: определили тройку народных банков в Украине Сегодня 12:05 — Фондовый рынок

Сергей Виндерских, соучредитель компании Treeum

В пятницу, 26 августа, в Киеве прошла пятая, юбилейная церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards. Примечательно, что, несмотря на войну, полномасштабную фазу которой россия развязала 24 февраля, церемония проходила в оффлайне.

"В этом году решение отметить лучших банкиров нам, как организаторам, далось тяжело. Некоторое время мы даже думали, что это не ко времени. Но потом увидели, ценой каких огромных усилий все здесь собравшиеся удерживали свои компании на плаву.

За это полугодие вы стали настоящими бойцами экономического фронта: сохраняли рабочие места и поддерживали сотрудников, помогали украинцам, которые из-за войны потеряли платежеспособность, придумывали программы рефинансирования, отменяли проценты по кредитам, штрафы.

Все эти решения дались ценой очень больших усилий. И несмотря на войну, трудности, вы стали работать еще активнее, чем когда-либо, в частности, создавали новые программные продукты. И это стоит того, чтобы отметить«, — сказал в своем приветственном слове Сергей Виндерских, соучредитель компании Treeum, которая является издателем сайтов Finance.ua и «Минфин».

Премия носит нематериальный характер. Ее цель — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

Народный банк: тройка лидеров

Третье место в номинации «Народный банк» занял sportbank. «Серебро» этого забега досталось А-Банку, а вот «золото» уже пятый год подряд забрал monobank , работающий на лицензии Универсал Банка.

«Это уже наша пятая награда как народного банка — с момента, как только редакции Finance.ua и Минфина начали проводить эту премию. Мы очень трепетно следим за тем, как обслуживаем своих клиентов. К примеру, у нас нет ботов, только живые сотрудники. Мы тщательно отрабатываем все соцсети, сайты. Наша команда буквально круглосуточно следит за своими направлениями, продуктами. Все сообщения под тщательным контролем. Полагаю, что награда очень заслуженная», — прокомментировала Finance.ua заместитель председателя правления АО «Универсал Банк» Юлия Акуленко.

Заместитель председателя правления АО «Универсал Банк» Юлия Акуленко

Как monobank | Универсал Банк выстоял в войну

По словам Юлии Акуленко, война внесла коррективы в поведение вкладчиков.

"Любой банк сразу переживает, как поведут себя вкладчики. У нас есть стратегический дашборд, где мы сразу смотрим в онлайне, как клиенты ведут себя. Все внимание, конечно, было приковано к депозитам, а также к премиальным клиентам, ведь для них также закончился тот сервис, который они привыкли получать.

У нас уже был опыт 2014 года (именно тогда россия развязала гибридную войну против Украины, аннексировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. — Ред.), акционеры, руководители сделали верные шаги, которые позволили нам выстоять. Сейчас ситуация стабилизировалась, улучшилась, мы с оптимизмом смотрим в будущее", — рассказала она.

Впрочем, учитывая, что количество депозитов в банковской системе растет даже во время полномасштабной войны, можно констатировать, что люди доверяют банкам.

«Клиенты тоже очень внимательно следят за банками, держат, как правило, свои сбережения в нескольких банках, что позволяет им быть в курсе всех событий. Если банк правильно себя рекомендует в трудные времена, делает верные шаги, помогает своим клиентам, то клиенты по мере возможностей будут платить тем же», — объяснила Юлия Акуленко.

Справка Finance.ua:

в 2021 году звание «Народного банка» получил также monobank | Universal bank. За ним в пятерке лидеров разместились А-Банк, sportBank, Банк Восток, Альфа-Банк;

monobank — украинский интернет-банкинг, который для работы использует лицензию Универсал Банка, входящего в группу ТАС. По состоянию на август 2022 г. банк имеет 6,2 млн клиентов;

создали monobank в 2017 году, а уже в следующем году он получил главную награду в категории «Необанк года» премии FinAwards-2018. В 2020 году monobank также получил звание народного банка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.