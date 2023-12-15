Банкиры назвали главные драйверы роста банков в 2024 году — Finance.ua

Банкиры назвали главные драйверы роста банков в 2024 году Сегодня 08:07

Банкиры назвали главные драйверы роста банков в 2024 году

Банковское сообщество готово кредитовать в 2024 году, несмотря на военные риски.

Об этом банкиры заявили во время круглого стола « Что 2024 год готовит банковской системе », проведенного «Финансовым клубом».

«Сенс Банк будет участвовать в кредитном рынке, будем кредитовать розничный сегмент через карты и через присутствие на рынке ипотеки. Многие бизнесы релоцировались с приграничных территорий и начинают развитие на новых местах. Есть кейсы, которые мы готовы кредитовать, и надеюсь, что в следующем году это будет одним из направлений кредитования бизнеса», — рассказала начальник управления депозитных продуктов Сенс Банка Ирина Стрепетова.

Другое направление развития — инвестиции в технологии. «Мы в 2022—2023 годах видели, как развивается рынок и как развиваются операционные модели обслуживания клиентов в новых условиях. Так что будем поддерживать это развитие, совершенствовать свои диджитал-каналы. В частности, развитие направлений, которые позволяют обслуживать инклюзивных клиентов. Кредитование и инвестирование в технологии — это два основных драйвера на следующий год», — заявила Ирина Стрепетова.

Другой приоритет банков — это участие в государственных программах поддержки с компенсациями, в частности «5−7-9%», программы энергоэффективности, «єОселя», программы МФО, в частности по гарантиям.

«Но банки будут выстраивать свои программы, и конкуренция на рынке будет увеличиваться. Когда в 2022 году мы начинали кредитовать, то рынок был совершенно свободен, и тогда было гораздо легче находить клиентов, которых банк соглашается кредитовать. Когда конкуренция увеличивается, то качество кредитного портфеля будет ухудшаться», — пояснил председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

«Банковская система прошла 2023-й с высоко поднятой головой и хорошими результатами. Хочется всем коллегам пожелать успехов в 2024 году, инвестировать средства в экономику государства, поддерживать и зарабатывать средства», — отметил заместитель председателя правления ТАСкомбанка Анатолий Кухарчук.

По его словам, ТАСкомбанк существенно изменил структуру портфеля.

«К нам перешли на обслуживание „голубые фишки“ нашего рынка, достаточно мощные компании, которые кредитуются и обслуживаются в нашем банке. В дальнейшем мы будем делать акцент на малом и среднем бизнесе. Из продуктов мы видим перспективу в лизинге. Побеждают те, кто быстро вносит изменения в свои приложения и предлагает клиентам новые возможности первыми», — утверждает Анатолий Кухарчук.

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2023 год уменьшил уровень неопределенности на рынке.

«И даже некоторые военные и системные риски можем как-то систематизировать и воспринимать. Если раньше это была широкая неизвестность, то сейчас горизонт риска более ясен, с ним уже можно работать», — заявил начальник управления финансового контроллинга ОТП Банка Роман Масик.

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Фінансовий клуб По материалам:

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