Андрей Моисеенко назначен на должность члена Правления АО «Укрэксимбанк» по вопросам корпоративного бизнеса — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ
Андрей Моисеенко назначен на должность члена Правления АО «Укрэксимбанк» по вопросам корпоративного бизнеса
Уважаемый читатель!
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Поделиться новостью
Также по теме
Государство будет компенсировать 50% автогражданки ветеранам и людям с инвалидностью — 11 решений правительства
Андрей Моисеенко назначен на должность члена Правления АО «Укрэксимбанк» по вопросам корпоративного бизнеса
Управляющий активами ICU рассказал, когда следует выходить из инвестиций
За незаконный выезд за границу хотят сажать на 3 года: детали законопроекта
У каждого пятого украинца есть поврежденное войной имущество: какие суммы ущерба
Sense Bank презентовал мобильную игру «Подорож Україною» ко Дню Независимости