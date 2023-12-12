Банки спрогнозировали депозитные ставки в 2024 году — Finance.ua

Банки спрогнозировали депозитные ставки в 2024 году Сегодня 09:09 — Кредит&Депозит

Банки спрогнозировали депозитные ставки в 2024 году

Банкиры ожидают сохранения тренда снижения гривневых ставок, особенно с учетом постепенного уменьшения учетной ставки НБУ.

Об этом говорится в ежегодном рейтинге « 25 ведущих банков Украины ».

«Ожидается небольшое снижение процентных ставок по депозитам физических лиц в гривне. Но существенно меньше, чем снижение учетной ставки НБУ», — отметил начальник департамента маркетинга Укрсиббанка Марьян Хомин. «При снижении учетной ставки НБУ предусматривается и постепенное снижение ставок по депозитам, но это идет медленными темпами. Например, в конце лета мы увидели снижение ставок на 0,5−1% при предыдущем снижении учетной ставки на 3%», — объяснила директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш.

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Директор департамента розничного бизнеса Укргазбанка Максим Ярославский ожидает незначительное снижение максимальной ставки по гривневым депозитам.

«Ставки по валютным вкладам — менее 1% годовых, такая же ситуация прогнозируется и до конца года», — отметил он.

В 2024 году учетная ставка, по прогнозам НБУ, составит 15%. «Текущий операционный дизайн НБУ активно стимулирует поддержание стоимости срочных депозитов», — говорит заместитель председателя правления банка «Пивденный» Максим Цимбал. Базовый сценарий соответствует уровню депозитных ставок в 13−14% годовых.

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«Существенных изменений депозитных ставок не ожидаем», — отметил руководитель по сбережениям и транзакционным услугам Райффайзен Банка Сергей Анников.

На депозитные ставки в 2024 году будут влиять несколько ключевых факторов.

«Набор этих факторов достаточно стабильный: учетная ставка НБУ, инфляция и стабильность гривны», — говорит член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

Война тоже остается влиятельным фактором.

«На желание украинцев продолжать размещать вклады и наращивать портфель непременно повлияют настроения в обществе, результативность военных действий и личные постребности», — резюмирует директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.

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Фінансовий клуб По материалам:

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