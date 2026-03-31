0 800 307 555
Банкир года: кто получил это звание на FinAwards-2026

Банкир
Банкир
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Среди главных номинаций — «Банкир года», где традиционно отмечают лидера банковской индустрии. В этом году за это звание боролись 11 кандидатов.

Как выбирали победителя

В номинации за звание банкира года были представлены топ-менеджеры банков (председатели правлений или заместители председателей правлений), под чьим руководством в 2025 году банк достиг значительных качественных показателей в развитии.
Это звание лидера, чье видение и энергия определяет курс целого учреждения, а его влияние выходит за рамки одного банка, ведь именно такие личности создают будущее финансовой системы.

Кто победил и что о нем известно

По результатам голосования со значительным отрывом от других кандидатов банкиром года по версии FinAwards-2026 стал председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.
Председатель правления ПУМБ Сергей Черненко
Председатель правления ПУМБ Сергей Черненко, www.facebook.com
К слову, впервые Черненко получил это звание еще в 2019 году, а позже был награжден им и в 2021, 2024 и 2025 годах.
Немного биографии победителя:
  • Сергей Черненко окончил Донецкий национальный технический университет по специальности «Международные экономические отношения и менеджмент внешнеэкономической деятельности»;
  • начал работу в банке в 1997 году с должности специалиста Центрального управления оценки рисков;
  • в апреле 2011 года Сергей Черненко был назначен первым заместителем Председателя Правления, а в феврале 2012 года также занимал должность финансового директора (CFO) ПУМБ;
  • в октябре 2012 года Сергей Черненко был назначен Наблюдательным советом ПУМБ на должность Председателя Правления банка.
Под руководством Черненко ПУМБ стал одним из крупнейших частных банков Украины и стабильно входит в топ-10. Это подтверждают следующие показатели банка:
  • в 2025 году ПУМБ получил 8,05 млрд грн чистой прибыли, активы выросли до 165 млрд грн, собственный капитал — до 32,4 млрд грн;
  • общий кредитный портфель увеличился до 98,1 млрд грн, депозиты — до 190,6 млрд грн;
  • мобильное приложение ПУМБ входит в топ-4 по пользованию, имеет 2,5 млн активных пользователей в месяц и 81% максимальных оценок;
  • с 2022 года банк уплатил 16,6 млрд грн налогов и инвестировал более 1,1 млрд грн в социальные проекты.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
