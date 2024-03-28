Банки столкнулись с оттоком кадров за границу — Finance.ua

Банки столкнулись с оттоком кадров за границу Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Банки столкнулись с оттоком кадров за границу

Дипломированная молодежь со знанием иностранных языков начала отказываться от карьерного роста в украинских банках из-за выезда за границу.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Один из вызовов — это ситуация с кадрами на рынке. Уже ощущается дефицит. Он будет продолжаться дальше, потому что мы видим отток молодых кадров. Это самое низкое звено. Это люди, которые приходят в банковскую систему, работают несколько лет. Это та смена, которая должна была бы прийти на замену более опытным менеджерам. И сейчас это молодое поколение является самым активным в выезде за границу. И, понимая, что это, как правило, люди с образованием, люди с языком, очень велик риск невозвращения их в будущем», — предупредила заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу Банка Кредит Днепр Татьяна Поплавская.

Война изменила ситуацию на рынке труда. «Эта турбулентная ситуация надолго. Мы никогда не вернемся в прошлую жизнь. Все вопросы, в частности относительно персонала, в такой ситуации требуют ответа, как мы должны жить в новой реальности», — говорит заместитель председателя правления Таскомбанка Рината Березникова.

Первыми с этой проблемой столкнулись регионы, больше всего страдающие от войны.

«Сейчас это наблюдается в регионах, где ситуация безопасности более острая, чем в Киеве. И это тот вызов, который мы начинаем ощущать в 2024 году. Но он будет на нас давить и дальше. Конкуренция за кадры, управление кадрами — это то, что будет непосредственно влиять на качество обслуживания и возможность конкуренции за клиента в ближайшем будущем», — резюмировала Татьяна Поплавская.

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Фінансовий клуб По материалам:

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