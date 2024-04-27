Из-за российской агрессии разрушено столько жилья, сколько Украина строила 5 лет, — Шуляк — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за российской агрессии разрушено столько жилья, сколько Украина строила 5 лет, — Шуляк

Казна и Политика
30
Из-за российской агрессии разрушено столько жилья, сколько Украина строила 5 лет, — Шуляк
Из-за российской агрессии разрушено столько жилья, сколько Украина строила 5 лет, — Шуляк, Фото: Борис Корпусенко
За два года полномасштабного вторжения россияне уничтожили или существенно повредили в Украине 50 миллионов квадратных метров жилья.
Об этом заявила председатель партии, Елена Шуляк, на конференции «Восстановление Украины».
По ее словам, государство получило более 640 тыс. сообщений в «Дії» о повреждении или уничтожении жилья от украинцев с момента запуска такой возможности.
Читайте также
Шуляк напомнила, что до полномасштабного вторжения в Украине вводили в эксплуатацию в среднем 10 млн кв. м жилья каждый год.
«Нам россия за 2 года разрушила то, что нужно строить 5 лет. За 2023 год мы получили 98 тысяч заявлений, 52 тысячи удовлетворены, люди получили 5 млрд грн компенсации за поврежденное жилье», — сказала политика.
Она сообщает, что правительство выдает жилищные сертификаты владельцам уничтоженной недвижимости.
Читайте также
По ее словам, люди покупают новые квартиры и дома за счет сертификатов, в том числе в приграничных областях.
«В лидерах Киев, Киевская область, но также люди выбирают жить в Харьковской, Черниговской областях», — заявила Шуляк.
Напомним, по состоянию на конец марта этого года в Украине зафиксировано около 400 судебных решений по возмещению ущерба россией.

Справка Finance.ua:

  • в 2024 году планируется обработать 300 тыс. заявлений на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье по программе «єВідновлення». Это позволит обеспечить жильем 1 млн украинцев;
  • наибольшее количество сделок, заключенных в обмен на сертификат «єВідновлення», зафиксировано в категории приобретения квартир в многоэтажных домах.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.