Из-за российской агрессии разрушено столько жилья, сколько Украина строила 5 лет, — Шуляк Сегодня 14:08 — Казна и Политика

Из-за российской агрессии разрушено столько жилья, сколько Украина строила 5 лет, — Шуляк, Фото: Борис Корпусенко

За два года полномасштабного вторжения россияне уничтожили или существенно повредили в Украине 50 миллионов квадратных метров жилья.

Об этом заявила председатель партии, Елена Шуляк, на конференции «Восстановление Украины».

По ее словам, государство получило более 640 тыс. сообщений в «Дії» о повреждении или уничтожении жилья от украинцев с момента запуска такой возможности.

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Шуляк напомнила, что до полномасштабного вторжения в Украине вводили в эксплуатацию в среднем 10 млн кв. м жилья каждый год.

«Нам россия за 2 года разрушила то, что нужно строить 5 лет. За 2023 год мы получили 98 тысяч заявлений, 52 тысячи удовлетворены, люди получили 5 млрд грн компенсации за поврежденное жилье», — сказала политика.

Она сообщает, что правительство выдает жилищные сертификаты владельцам уничтоженной недвижимости.

По ее словам, люди покупают новые квартиры и дома за счет сертификатов, в том числе в приграничных областях.

«В лидерах Киев, Киевская область, но также люди выбирают жить в Харьковской, Черниговской областях», — заявила Шуляк.

Напомним, по состоянию на конец марта этого года в Украине зафиксировано около 400 судебных решений по возмещению ущерба россией.

Справка Finance.ua:

в 2024 году планируется обработать 300 тыс. заявлений на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье по программе «єВідновлення». Это позволит обеспечить жильем 1 млн украинцев;

наибольшее количество сделок, заключенных в обмен на сертификат «єВідновлення», зафиксировано в категории приобретения квартир в многоэтажных домах.



Економічна Правда По материалам:

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