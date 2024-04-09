«єВідновлення»: выдано уже более 5 тыс. жилищных сертификатов на 9 млрд грн — Finance.ua

«єВідновлення»: выдано уже более 5 тыс. жилищных сертификатов на 9 млрд грн
Если в прошлом году активно работал этап, когда люди получали компенсации за поврежденное жилье, то этот год в активной фазе для тех украинцев, которые имеют разрушенное жилье.
Об этом в эфире радио рассказала председатель парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, председатель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
«По состоянию на сегодняшний день в топе по количеству заявлений — Харьковская, Киевская, Николаевская, Донецкая и Черниговская области. На сегодняшний день поступило более 12 тысяч заявлений от людей. Это точно не окончательная цифра», — сообщила Елена Шуляк.
Глава комитета напомнила, что программа компенсации за разрушенное жилье и «єВідновлення» работают только тогда, когда данные о недвижимости внесены в Государственный реестр вещных прав.
«Все правоучредительные документы, право собственности на квартиру, на дом, нужно обязательно взять, пойти к нотариусу, в ЦПАУ или к государственному регистратору и проверить, внесены ли данные в такой Реестр вещных прав, который начал работать с 2013 года, и очень много недвижимости еще не внесено. Поэтому мы понимаем, что часть людей еще доносит данные, кто-то пытается восстановить правоучредительные документы, потому что у многих они либо сгорели, либо вообще были утеряны», — отметила Елена Шуляк.
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Подводя промежуточные итоги программы компенсации, народная депутат сообщила, что на сегодняшний день уже выдано 5203 жилищных сертификата на сумму более 9 млрд гривен.
«Средняя сумма сертификата — 1,7 млн гривен. Видим уже первые дома, которые получили украинские семьи, имевшие разрушенное жилье. 1906 таких украинских семей уже стали владельцами нового жилья. Мы надеемся, что таких семей будет становиться все больше», — сообщила Елена Шуляк.
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