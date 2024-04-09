«єВідновлення»: выдано уже более 5 тыс. жилищных сертификатов на 9 млрд грн — Finance.ua
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«єВідновлення»: выдано уже более 5 тыс. жилищных сертификатов на 9 млрд грн

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«єВідновлення»: выдано уже более 5 тыс. жилищных сертификатов на 9 млрд грн
«єВідновлення»: выдано уже более 5 тыс. жилищных сертификатов на 9 млрд грн
Если в прошлом году активно работал этап, когда люди получали компенсации за поврежденное жилье, то этот год в активной фазе для тех украинцев, которые имеют разрушенное жилье.
Об этом в эфире радио рассказала председатель парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, председатель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
«По состоянию на сегодняшний день в топе по количеству заявлений — Харьковская, Киевская, Николаевская, Донецкая и Черниговская области. На сегодняшний день поступило более 12 тысяч заявлений от людей. Это точно не окончательная цифра», — сообщила Елена Шуляк.
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Глава комитета напомнила, что программа компенсации за разрушенное жилье и «єВідновлення» работают только тогда, когда данные о недвижимости внесены в Государственный реестр вещных прав.
«Все правоучредительные документы, право собственности на квартиру, на дом, нужно обязательно взять, пойти к нотариусу, в ЦПАУ или к государственному регистратору и проверить, внесены ли данные в такой Реестр вещных прав, который начал работать с 2013 года, и очень много недвижимости еще не внесено. Поэтому мы понимаем, что часть людей еще доносит данные, кто-то пытается восстановить правоучредительные документы, потому что у многих они либо сгорели, либо вообще были утеряны», — отметила Елена Шуляк.

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Подводя промежуточные итоги программы компенсации, народная депутат сообщила, что на сегодняшний день уже выдано 5203 жилищных сертификата на сумму более 9 млрд гривен.
«Средняя сумма сертификата — 1,7 млн ​​гривен. Видим уже первые дома, которые получили украинские семьи, имевшие разрушенное жилье. 1906 таких украинских семей уже стали владельцами нового жилья. Мы надеемся, что таких семей будет становиться все больше», — сообщила Елена Шуляк.
По материалам:
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