Гонка вооружений: в прошлом году глобальные военные расходы достигли рекордного роста с 2009 года — Finance.ua

Гонка вооружений: в прошлом году глобальные военные расходы достигли рекордного роста с 2009 года Сегодня 08:03 — Казна и Политика

Гонка вооружений: в прошлом году глобальные военные расходы достигли рекордного роста с 2009 года

В прошлом году мировые военные расходы превысили $2,4 трлн. По сравнению с 2022 годом произошло увеличение на 6,8%. В то же время это наиболее стремительный рост за последние 15 лет.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI).

По данным SIPRI, в 2023 году был зафиксирован наибольший годовой прирост в мировых военных расходах с 2009 года, рост составил 6,8% по сравнению с 2022 годом.

И хотя увеличение расходов отмечается девятый год подряд, в 2023 году был установлен новый рекорд.

«Беспрецедентный рост военных расходов является прямым ответом на глобальное ухудшение мира и безопасности», — заявил старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений в SIPRI Нань Тиан.

Расходы Украины в первой десятке

Как отмечено в отчете, военные расходы Украины увеличились на 51% до $64,8 млрд.

Таким образом, Украина заняла восьмое место в мировом рейтинге.

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В то же время указано, что Украине оказали значительную военную поддержку международные партнеры.

Общая сумма оказанной поддержки вместе с собственными расходами приблизилась к российским расходам, которые составили $109 млрд.

Расходы стран НАТО

Военные расходы стран-членов НАТО составили $1,341 триллиона, что примерно равняется 55% мировых расходов на оборону.

Уверенным лидером остается США. Расходы страны выросли на 2,3% до $916 млрд.

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Эти данные подчеркивают продолжение тенденции к увеличению военных бюджетов по всему миру, что, как считают эксперты, может иметь далеко идущие последствия для глобальной стабильности и безопасности.

Справка Finance.ua:

с начала большой войны россии против Украины страны ЕС начали компенсировать многолетнее недофинансирование секторов безопасности и обороны. С 2022 года национальные оборонные бюджеты стран-членов выросли в среднем на 20%;

палата представителей США проголосовала за законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине в сумме 60,84 миллиарда долларов .



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