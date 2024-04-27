Как дефицит какао повлияет на стоимость сладостей в Украине — Finance.ua

Как дефицит какао повлияет на стоимость сладостей в Украине Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Как дефицит какао повлияет на стоимость сладостей в Украине, Фото: Depositphotos

С начала года мировые цены на какао резко увеличились в три раза. По прогнозу экспертов, это может повлиять на повышение цен в Украине, что приведет к росту в два раза стоимости шоколада.

Об этом сообщает ZN.UA.

Почему растут цены на какао

Западная Африка — основной регион поставки какао. Критический дефицит компонента сладостей в мире вызван старением деревьев, распространением болезней и неблагоприятными климатическими условиями в этой части мира.

Это уже привело к резкому скачку цен на фьючерсных рынках. По состоянию на 20 апреля фьючерсы на какао поднялись до 12 216 долларов за тонну.

Инфографика: Trading Economics

В настоящее время крупные производители шоколада испытывают нехватку сырья, что может привести к удорожанию продукции.

Также уже есть юридические иски к некоторым компаниям и не исключены банкротства. Рынок стоит перед периодом нестабильности и больших рисков.

Как это повлияет на украинский рынок

Отмечается, что украинские производители могут снизить размер стандартной плитки шоколада с 80 до 70 граммов, чтобы избежать дальнейшего роста цен на сырье.

По прогнозу обозревателя аграрного и пищевого рынка Ларисы Гук, цена на плитку шоколада может вырасти летом до 50 гривен, а к концу года достичь 70 гривен.

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