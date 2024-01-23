Банки продолжают снижать ставки на ипотеку — Finance.ua

Банки продолжают снижать ставки на ипотеку
Банки Украины в ноябре 2023 г. выдали 937 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн. Средняя ставка по ипотечным кредитам в ноябре составила 7,6%.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
«О выдаче новой ипотеки в ноябре проинформировали 7 банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости. Движением ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы „єОселя“», — сказано в сообщении.
Объем предоставленных населению кредитов в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 13,7%, а количество — на 13,4%.
Средняя ставка по ипотеке
Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в ноябре несколько снизилась — до 7,6% по сравнению с 7,8% в октябре.
Где выдано больше всего кредитов на жилье
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в ноябре выдано:
- в г. Киеве и Киевской области — 441 договор на общую сумму 771,5 млн грн (52,8% от общего объема);
- Львовской (50 договоров на 90 млн грн);
- Винницкой (52 договора на 81,2 млн грн);
- Ровенской (46 договоров на 69,1 млн грн).
Напомним, банки Украины в октябре 2023 года выдали 826 ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн. Это рекорд с начала полномасштабного вторжения россии. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в октябре несколько повысилась — до 7,8% по сравнению с 7,7% в сентябре.
Справка Finance.ua:
- Первая заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева сообщала, что ипотека становится более выгодной для украинцев. Благодаря улучшению общей экономики страны, купить свою недвижимость в Украине со временем будет легче;
- по государственной программе кредитования «єОселя» планируется выдать около 12 000 ипотек в этом году. Только 15% заявок доходят до заключения кредитных сделок.
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