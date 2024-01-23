Банки продолжают снижать ставки на ипотеку — Finance.ua

Банки продолжают снижать ставки на ипотеку Сегодня 16:01 — Кредит&Депозит

Банки продолжают снижать ставки на ипотеку

Банки Украины в ноябре 2023 г. выдали 937 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн. Средняя ставка по ипотечным кредитам в ноябре составила 7,6%.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

«О выдаче новой ипотеки в ноябре проинформировали 7 банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости. Движением ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы „єОселя“», — сказано в сообщении.

Объем предоставленных населению кредитов в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 13,7%, а количество — на 13,4%.

Средняя ставка по ипотеке

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в ноябре несколько снизилась — до 7,6% по сравнению с 7,8% в октябре.

Где выдано больше всего кредитов на жилье

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в ноябре выдано:

в г. Киеве и Киевской области — 441 договор на общую сумму 771,5 млн грн (52,8% от общего объема);

Львовской (50 договоров на 90 млн грн);

Винницкой (52 договора на 81,2 млн грн);

Ровенской (46 договоров на 69,1 млн грн).

Инфографика: НБУ

Напомним, банки Украины в октябре 2023 года выдали 826 ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн. Это рекорд с начала полномасштабного вторжения россии. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в октябре несколько повысилась — до 7,8% по сравнению с 7,7% в сентябре.

Справка Finance.ua:

Первая заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева сообщала, что ипотека становится более выгодной для украинцев. Благодаря улучшению общей экономики страны, купить свою недвижимость в Украине со временем будет легче;

по государственной программе кредитования «єОселя» планируется выдать около 12 000 ипотек в этом году. Только 15% заявок доходят до заключения кредитных сделок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.