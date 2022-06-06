Банки поднимут проценты по депозитам до 15%-17%, – финаналитик — Finance.ua

Банки поднимут проценты по депозитам до 15%-17%, – финаналитик
Повышение Национальным банком учетной ставки не обязывает банки поднимать ставки по депозитам.
Об этом рассказал аналитик финансовых рынков Иван Угляница в комментарии порталу UBR.ua.
По его словам, идея Нацбанка простимулировать банки повышать ставки по депозитам с помощью резкого повышения учетной ставки до 25% логична, хотя и нет гарантий, что банки в условиях войны на нее откликнутся.
«Не факт, что это, конечно, так сработает. Потому что банки очень медлительные, они сейчас фактически без руководства, они могут очень долго думать: непонятно что и как решать. Повышение учетной ставки не обязывает банки поднимать ставки по депозитам. Но в принципе в этом есть смысл», — полагает Иван Угляница.
По прогнозу финансового аналитика, банки будут медленно присматриваться к процессам на рынке и не будут стремиться непременно поднять ставки по депозитам к границе «учетки» НБУ.
«У них есть смысл поднять ставку до 15, 17, 20% по депозитам. Они эти средства сразу же будут направлять в Нацбанк и получать маржу — дельту между собственной ставкой по депозиту и 23% на депсертификате НБУ», — говорит финансовый аналитик.
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