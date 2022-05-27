Банки не верят в курс 38 грн за доллар. Экономист рассказал, какой ожидается курс на наличном рынке — Finance.ua
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Банки не верят в курс 38 грн за доллар. Экономист рассказал, какой ожидается курс на наличном рынке

Сегодня 08:02Валюта
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Банки не верят в курс 38 грн за доллар. Экономист рассказал, какой ожидается курс на наличном рынкеБанки не верят в курс 38 грн за доллар. Экономист рассказал, какой ожидается курс на наличном рынке
После отмены Нацбанком привязки курса валют в банках к официальным показателям финучреждения подняли стоимость наличного доллара и евро, но не безналичного.
Об этом в комментарии UBR.ua заявил экономист, бывший член Совета НБУ Виталий Шапран.
Курс продажи при оплате картой, например, в государственном ПриватБанке остается на уровне 32,57 грн/$, в частном OTP Bank — 32,55 грн/$. При этом в кассах те же финучреждения продают доллар по 36,4 грн/$ и 36 грн/$.
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По словам Шапрана, такая динамика позволяет говорить о предстоящем укреплении гривны.
«Как мы видим, курсы для карт банки не спешат поднимать. Ведь это те курсы, по которым держатели карт в гривне совершают покупки и проводят другие расчеты за рубежом. Наличный рынок больше склонен к панике и влиянию таких слабоконтролируемых явлений, как контрабанда. Поэтому, конечно, в противостоянии двух сегментов рынка будет выигрывать тот, который в меньшей степени зависит от случайных факторов. Следовательно, гривня будет укреплять свои позиции на рынке», — отметил Шапран.
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По его мнению, наличные и карточные курсы встретятся «в районе 33-34 грн/$».
«Это уже видно сейчас. Даже те банки, кто продает доллары по 38 гривен на наличном рынке, скупают их с маржой 2-3 грн, что не совсем нормально. Маржи в 0,5 грн было бы достаточно, но ее нет, потому что они сами не верят в курс 38 грн», — объясняет Шапран.

Нацбанк «отпустил» валюту: что изменилось

По материалам: Діло
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