Банки конкурируют за средства клиентов, поднимая депозитные ставки - обзор НБУ — Finance.ua

Банки конкурируют за средства клиентов, поднимая депозитные ставки - обзор НБУ Сегодня 13:03 — Кредит&Депозит

Банки конкурируют за средства клиентов, поднимая депозитные ставки - обзор НБУ

Учетная ставка НБУ оставалась на уровне 25% годовых. Однако изменения требований к обязательным резервам стимулировали банки продлевать срочность клиентских привлечений.

Об этом свидетельствует обзор банковского сектора НБУ (I квартал 2023 года).

«Поэтому банки в дальнейшем конкурировали за средства клиентов, поднимая депозитные ставки как для физических лиц, так и для бизнеса», — говорится в обзоре.

В среднем стоимость 12-месячных депозитов физических лиц выросла за квартал на 1,2 и. п. до 13,9% годовых, трехмесячных — до 12,4% годовых. Спред между трехмесячными и годовыми депозитами в течение квартала колебался на уровне свыше 1,5 п. п. Стоимость средств хозяйствующих субъектов увеличилась до 13,2% годовых.

По данным НБУ, высокие ставки по депозитам бизнеса предлагали государственные (кроме ПриватБанка ) и частные отечественные банки, в частности, государственным предприятиям на срок более одного месяца.

Около половины новых гривневых срочных вкладов привлекается сроком от одного до шести месяцев. В то же время предложение депозитов до трех месяцев сокращается, ставки по таким вкладам заметно ниже, чем по более длинным, добавили в НБУ.

Справка Finance.ua:

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова ранее заявляла, что ставки по депозитам в банках Украины могут сравниться с уровнем инфляции и даже превысить его. В апреле инфляция замедлилась до 17,9%;

по состоянию на 1 апреля 2023 года в 65 банках хранилось 944,6 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 583,5 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 336,8 млрд гривен;

в апреле 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,3% годовых. Это на 0,1 п.п. ниже, чем месяцем раньше.

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