Банки долги не прощают: что делать украинцам с ипотекой и другими кредитами во время войны — Finance.ua

Банки долги не прощают: что делать украинцам с ипотекой и другими кредитами во время войны

Банки долги не прощают: что делать украинцам с ипотекой и другими кредитами во время войны

На время войны банки разблокировали все кредитные карты, а украинцы получили возможность беспрепятственно пользоваться заемными средствами, в том числе кредитными лимитами.

Однако каждый банк принимает решение самостоятельно и договариваться о кредитных каникулах большинству клиентов пришлось отдельно. Об этом пишет «Сегодня».

С 17 марта в Украине вступил в силу специальный антикризисный закон. Он должен был существенно облегчить жизнь людей, у которых были кредиты в банках — ипотека, автокредиты, наличные кредиты или кредитные карты.

Напомним, алгоритм был таков:

в период действия военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены потребитель не несет ответственности перед банком за просрочку выплат, и это не влияет на кредитную историю;

штраф, пеню или другие платежи из-за просрочки уплаты по кредиту проводить не нужно;

штрафные платежи, начисленные после 24 февраля 2022 г., подлежали списанию;

банкам запретили увеличивать процентную ставку за пользование кредитом из-за невыполнения клиентом обязательств по договору;

отмена процентов за пользование кредитными средствами не предусматривалась.

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Как рассказал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, граждане должны помнить, что после войны или после отмены кредитных каникул долги придется заплатить в любом случае. На период военного положения банки только дали отсрочку, но не прощение займа.

Никакие штрафные санкции к клиентам не будут применяться. А вот кредиты на мельчайшие нужды банки не дают — такие программы заморозили еще с начала войны. Поэтому взять взаймы на покупку, например, бытовой техники украинцы не могут.

Острой для многих переселенцев остается проблема с ипотечным кредитом. От снарядов оккупантов пострадали тысячи домов по всей Украине. Владельцы разрушенных квартир, взятых под ипотеку, думают, выплачивать ли жилищный кредит.

Юристы отмечают, что даже если здание разбомбили, выплата кредита продолжается. Необходимо юридически прекратить ипотеку путём государственной регистрации в установленном законодательством порядке. Тогда дело должно перейти в руки страховой компании.

То есть, в случае бомбардировки вашего жилья, которое вы покупали в ипотеку, вы имеете право на компенсацию от страховой компании. И так рассчитаться с банком.

Юрист Татьяна Козаченко рассказала, что страховые компании работают при банках. И если они должны вернуть человеку деньги и имеют возможность это сделать, они это сделают.

«Никуда обязанность человека вернуть кредит в банк не исчезает. Если страховая компания должна компенсировать за уничтожение имущества деньги напрямую банку, тогда понятно. Тогда в этой части деньги будут возвращены непосредственно банку», — отметила Козаченко.

Наработка механизмов

Проблему ипотеки в пострадавших от российской оккупации городах придется решать на уровне законодательства уже после войны, отмечают юристы. Инициативы должны разрешить списание или реструктуризацию этих кредитов. Сейчас Нацбанк работает над подобным механизмом, но предпочитает вернуться уже после окончания военного положения.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, если человек лишился жилья, которое является предметом залога по ипотеке, нельзя применять общий подход и оставлять его наедине с этими проблемами.

На данный момент украинцы могут подать заявку на возмещение поврежденного или утраченного имущества из-за войны через «Дію».

Напомним, государство планирует выкупить не введенное в эксплуатацию жилье. Первые квартиры переселенцы получат через три-четыре месяца.

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